خدمات تقدمها وزارة الصحة للمواطنين للمرة الأولى (شاهد)

أكد الكاتب الصحفي عبدالصمد ماهر، المتخصص في متابعة أخبار وزارة الصحة، أن هيئة التأمين الصحي أعلنت عن توافر العلاج بالأكسجين عالي الضغط، وذلك للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، داخل مستشفيات الهيئة بالمجان.

العلاج بالأكسجين عالي الضغط HBOT

قال عبدالصمد، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير مذيعتا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، إن العلاج بالأكسجين عالي الضغط HBOT هو نوع من العلاج الطبي الذي يستخدم فيه الأكسجين النقي تحت ضغط مرتفع، ويستخدم هذا العلاج لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

وتابع: العلاج العلاج بالأكسجين عالي الضغط HBOT يستخدم من فترات ماضية، ولكنه تم استحداثه خلال الفترة الحالية داخل مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الأكسجين عالي الضغط يعالج إصابات الغوص المختلفة:

أوضح عبدالصمد، أن الأكسجين عالي الضغط يعالج إصابات الغوص المختلفة، وتقرحات الضغط، ومرض تخفيف الضغط، وإصابات الحروق، والتهابات الجهاز التنفسي، وإصابات الدماغ، وإصابات العضلات، وإصابات العظام، وإصابات الأعصاب، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد، وأمراض القلب.

وأكمل: يتم إعطاء العلاج بالأكسجين عالي الضغط في غرفة خاصة تسمى غرفة الضغط، حيث يتم تضخيم الهواء النقي إلى مستوى الضغط المرتفع، ويتنفس المريض الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة أو أكثر.

جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد موسى، قال سابقًا إن ملف الصحة هو أولوية اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأولى من ولايته الرئاسية الجديدة، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يعني توفير خدمات صحية للمواطنين بالكامل تليق به من خلال مشروع التأمين الصحي الذي سينتهي خلال 10 سنوات مقبلة.

وأكد موسى أن ملف الإسكان الاجتماعي والقضاء على العشوائيات ضمن خطة الدولة والرئيس السيسي؛ لتوفير معيشة آدمية للمواطنين، مستشهدًا بمشروعات بشاير الخير والسماكين والأسمرات... وغيرها من المشروعات السكنية الجديدة.

وبشأن محاور النيل، لفت إلى أن الدولة دشنت عددًا من المحاور على النيل بطوله من أسوان حتى القاهرة؛ لتوفير وتسهيل حركة النقل والتنمية العمرانية بين أنحاء الجمهورية بالكامل.

وأشار إلى أن مشروع ربط سيناء بواسطة الأنفاق مثل تحيا مصر، 3 يوليو، أحمد حمدي، ربطت محافظات القناة ببعضها لسرعة التنقل من وإلى سيناء.