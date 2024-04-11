ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تصعد 2.4 مليون برميل.



وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بواقع 170 ألف برميل.



وأضافت أن استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير انخفض 115 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان.



وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.3% خلال الأسبوع.



وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 700 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض 1.3 مليون.



وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.7مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.



وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.13 مليون برميل يوميا.

الصين والهند أكبر المشترين لزيت الوقود الروسي المنقول بحرا في فبراير

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قال متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن إن الصين والهند ظلتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ الروسيين في فبراير، مع مواصلة البلدين شراء المنتجين ليحلا محل النفط الخام جزئيا.



ومنذ أن دخل الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في فبراير 2023، أعادت روسيا توجيه قدر كبير من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ إلى مناطق أخرى، معظمها في آسيا.



وفي فبراير/باط الماضي، زادت الشحنات المباشرة من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ من الموانئ الروسية إلى الهند إلى نحو 700 ألف طن من نحو 460 ألف طن في يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن وتقديرات وكالة رويترز.



وبلغ إجمالي إمدادات الوقود من الموانئ الروسية إلى الصين في فبراير/شباط 700 ألف طن، فضلا عن 630 ألف طن ذهبت إلى سنغافورة، ونحو 120 ألف طن إلى ماليزيا.



وانخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الموانئ الروسية إلى تركيا في فبراير/شباط إلى نحو 215 ألف طن من 340 ألف طن في الشهر السابق.



وارتفع إجمالي الصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ في فبراير شباط بنحو 9% على أساس شهري إلى 3.76 مليون طن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.