الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأميركية

النفط
النفط

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

 

النفط


وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.8 مليون برميل إلى 475.3 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تصعد 2.4 مليون برميل.


وأردفت قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بواقع 170 ألف برميل.


وأضافت أن استهلاك النفط الخام في مصافي التكرير انخفض 115 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من أبريل/نيسان.


وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.3% خلال الأسبوع.


وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين صعدت 700 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 228.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض 1.3 مليون.


وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 117.7مليون برميل مقارنة بتوقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.


وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 1.13 مليون برميل يوميا.

 

txt

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 89.67 دولار للبرميل

txt

انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

 

الصين والهند أكبر المشترين لزيت الوقود الروسي المنقول بحرا في فبراير

 

النفط

 

قال متعاملون وبيانات مجموعة بورصات لندن إن الصين والهند ظلتا الوجهتين الرئيسيتين للصادرات المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ الروسيين في فبراير، مع مواصلة البلدين شراء المنتجين ليحلا محل النفط الخام جزئيا.


ومنذ أن دخل الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في فبراير 2023، أعادت روسيا توجيه قدر كبير من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ إلى مناطق أخرى، معظمها في آسيا.


وفي فبراير/باط الماضي، زادت الشحنات المباشرة من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ من الموانئ الروسية إلى الهند إلى نحو 700 ألف طن من نحو 460 ألف طن في يناير/كانون الثاني، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن وتقديرات وكالة رويترز.


وبلغ إجمالي إمدادات الوقود من الموانئ الروسية إلى الصين في فبراير/شباط 700 ألف طن، فضلا عن 630 ألف طن ذهبت إلى سنغافورة، ونحو 120 ألف طن إلى ماليزيا.


وانخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الموانئ الروسية إلى تركيا في فبراير/شباط إلى نحو 215 ألف طن من 340 ألف طن في الشهر السابق.


وارتفع إجمالي الصادرات الروسية المنقولة بحرا من زيت الوقود وزيت غاز التفريغ في فبراير شباط بنحو 9% على أساس شهري إلى 3.76 مليون طن، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

 

مواد متعلقة

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 89.67 دولار للبرميل

انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

المقاومة الإسلامية: استهداف مصافي النفط في حيفا

عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف مصافي النفط في حيفا

السعودية ترفع أسعار النفط العربي الخفيف في آسيا والبحر المتوسط

أسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي
الجريدة الورقية