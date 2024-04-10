أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 89.67 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها ليومين متتاليين إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمبركي 24 سنتا إلى 85.47 دولار.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1.7 بالمئة في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول وجر مزيد من الدول إلى الصراع.

وقالت حركة حماس أمس الثلاثاء إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تسلمته في الآونة الأخيرة لوقف إطلاق النار لا يلبي مطالب الفلسطينيين لكنها ستدرسه وتسلم الرد للوسطاء.

وإذا استمر الصراع فإنه قد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة خاصة إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 3.03 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بنحو 2.4 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش.

وعلى نحو منفصل، رفعت الحكومة توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي بواقع 280 ألف برميل يوميا إلى 13.21 مليون برميل يوميا في 2024 بفارق 20 ألف برميل يوميا عن توقعات سابقة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومع ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار خام برنت 88.55 دولار للبرميل في 2024، ارتفاعا من توقعات سابقة عند 87 دولارا للبرميل.

وإذا استمر الصراع فإنه قد يشهد تورط دول أخرى في المنطقة خاصة إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

في غضون ذلك، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي 3.03 مليون برميل