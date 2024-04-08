انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط

قلصت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين، من خسائرها التي تكبدتها مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط، بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

أسعار النفط



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.74 دولارا ، أو 0.8% إلى 90.43 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.69 دولارا ، أو 0.79% إلى 86.22 دولار للبرميل.



وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط، والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 %الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل/ نيسان.



ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.



وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأميركية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2022.



"غولدمان ساكس" يبقي على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل

غولدمان ساكس

أبقى بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس على توقعه لسعر خام برنت عند 100 دولار للبرميل ضمن تصور أساسي.



وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن سبب إبقائه على السعر يرجع إلى أنه افترض بالفعل نموا قويا للطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يظل أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية وإجماع السوق، مع وجود مخاطر متوازنة تقريبا تنقسم إلى مخاطر قد تدفع إلى رفع التوقعات في أوروبا وأخرى قد تدفعها للهبوط في الصين.



وأضاف البنك أيضا أن تصوره الأساسي يفترض عدم وقوع تأثيرات سلبية إضافية على الإمدادات جراء تصاعد الأوضاع الجيوسياسية.