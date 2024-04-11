كامل الوزير: 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير منظومة النقل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لتحقيق تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جارٍ تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع)، أو شبكة الطرق الرئيسية مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الممرات اللوجستية المتكاملة تتمثل في ممر السـخنة – الإسكندرية اللوجيستي، الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر، مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية وربطه بشبكة السكك الحديدية من خلال خط الروبيكي - العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63,5 كم، والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، مرورًا بالقاهرة، المركز الحضري الأضخم في الشرق الأوسط، ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية، والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية، وصولًا لميناء الإسكندرية الكبير، وممر العريش – طابا اللوجيستي، الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورًا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).

بالإضافة إلى ممر القاهرة - الإسكندرية اللوجيستي، الذي يبدأ من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل، مرورًا بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف، وربطهما بشبكة السكك الحديدية على خط بشتيل – الاتحاد – ايتاي البارود - القباري من خلال وصلتي كفر داود – السادات بطول 36 كم والمناشي – 6 أكتوبر بطول 68 كم وحتى ميناء الإسكندرية الكبير، وممر طنطا – المنصورة – دمياط اللوجيستي، الذي يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا التي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد (طنطا / المنصورة / دمياط)، مرورًا بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة.

ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي:

كذلك ممر جرجوب – السلوم اللوجيستي الذي يبدأ من ميناء جرجوب البحري على البحر المتوسط ويصل إلى ميناء السلوم البري الذى يعتبر أكبر ميناء بري في مصر، الذى من خلاله سيتم زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وليبيا، مرورًا بالمنطقة اللوجستية شرق السلوم، ويربط بينهما خط سكة حديد جرجوب / السلوم بطول 223 كم، بالإضافة إلى ممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل اللوجيستي، الذي يشمل الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي، مرورًا بالموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية (الفيوم الجديدة – كوم أبو راضي – سوهاج الجديدة – أبو سمبل)، ومناطق الاستصلاح الزراعي بتوشكى وشرق العوينات ومنطقة أبو سمبل السياحية، وأخيرًا ممر سفاجا – قنا – أبو طرطور اللوجيستي، الذي يبدأ من ميناء سفاجا على البحر الأحمر والمنطقة اللوجستية بسفاجا، مروراً بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وخط سكة حديد الديزل (سفاجا – قنا – أبو طرطور).