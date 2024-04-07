وزير النقل يتفقد موقع إنشاء ورشة عملاقة لصيانة عربات القطارات الروسية /المجرية في مصر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية جولة تفقدية بورش أبو زعبل الإنتاجية المتخصصة في عمرة عربات البضائع بأنواعها وعربات الركاب الدرجة الثالثة العادية وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة.

بدأت الجولة بمتابعة الوزير لأعمال العمرات المتوسطة والعمومية لعربات الدرجه الثالثة للركاب ومختلف أنواع عربات البضائع من صهريجات وعربات غلال وعربات سطح كما تفقد الوزير ورش تصنيع قطع الغيار اللازمة لعربات الركاب و الجرارات وعربات البضائع وأقسام العمرات المختلفة والتي تحتاجها مختلف جهات وورش الهيئة وكذلك اقسام العجل و المسابك التي تقوم بتصنيع لقم الفرامل.

واطلع الوزير على خطة تطوير الورشة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري تنفيذ باقي المراحل وكذلك الخطة الحالية لتحديث ورفع كفاءة ماكينات ومعدات الورشة و المعدات والأجهزة الحديثة التي تم تدعيمها بها بالإضافة إلى الاطلاع على المسطحات الخالية بالورشة ومخطط استغلالها وشدد الوزير على العاملين بالورشة ببذل مزيد من الجهد فى توفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للعمل على زيادة إنتاجية عربات الركاب والاستمرار في تحسين مستوى الخدمة فى الفتره القادمة وحيث يأتي تطوير هذه الورشة في إطار الخطة الشاملة لتطوير 33ورشة قائمة -انشاء 5 ورش جديدة لافتا الى ان تطوير الورش القائمة يشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة.

وخلال لقائه بالعاملين الورشة اكد وزير النقل أنه منذ أن تشرف بتولي حقيبة وزارة النقل تعهد أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات بالدولة وأن ذلك سيتم بسواعد أبنائها وفي هذا الاطار تم وضع خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية اعتمدت على 5محاور هي (تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات -تطوير السكة والبنية الأساسية-تطوير نظم الإشارات-تطوير الورش -إعادة تأهيل العنصر البشري الحالي وانتقاء العناصر الجديدة وفقا لأعلى معايير الأختيار ) كما تم وضع خطة عاجلة لتطوير كافة الورش على مستوى الجمهورية وتدعيمها بأحدث المعدات والأجهزة لافتا الى انه في اطار الاهتمام الكبير بالعنصر البشري باعتباره احد اهم عناصر نجاح المنظومة فتم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار و التأهيل والتدريب وفقا لأعلى المعايير سواء من خلال الكلية الحربية اوالكلية العسكرية التكنولوجية وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي مؤكدا على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات الى العاملين الجدد مع ضرورة قيام كافة العاملين بتأدية مهامهم وفقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بالإضافة إلى التأكيد على عدم خروج اي عربة ركاب او بضائع من الورشة الا بعد التأكد من حالتها الفنية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب والمحافظة على مواعيد القطارات والمحافظة على أملاك السكك الحديدية والاستغلال الأمثل لكافة المساحات بالورشة.

كما تفقد الوزير خلال جولته عدد 5 عربات درجة ثانية مكيفة بعد تركيب نموذج الكراسي المصنع بواسطة إحدى الشركات المصرية.

وفي ختام الجولة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع إنشاء ورشة جديدة بورش أبو زعبل بالتعاون مع شركة سوتيك لتنفيذ أعمال الصيانة بها وتوفير قطع الغيار لكل عربة و تقديم الدعم الفني لها من خلال تواجد دائم لعدد من الخبراء من شركة سوتيك بالإضافة إلى التدريب على العمرة الجسيمة التي تتم بعد تشغيل العربة ب 18 عاماً بهدف نقل الخبرة للعمالة المصرية بما يمكنهم من تنفيذ جميع أنواع العمرات والصيانات المطلوبة وكذلك تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بهدف توطين صناعة قطع الغيار.

وأكد الوزير، أهمية هذه الورشة في إجراء الصيانة اللازمة لصفقة 1350 عربة سكة حديد والتي تعتبر الصفقة الأضخم فى تاريخ هيئة السكك الحديدية لافتا إلى أن إجراء أعمال الصيانة مع الشركة سيساهم في استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب، وأن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الامريكية في ورش التبين وجاري إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وكذلك جاري التعاون مع شركة سوتيك لعمل الصيانة الدورية للعربات الروسية / المجرية بورشة أبو غاطس.

أضاف الوزيران التعاون مع شركة سوتيك ياتي استكمالا لخطة التعاون المشترك حيث تم التنسيق على التعاون في توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك وكذلك في إنتاج قطع الغيار محليا حيث سيكون هذا التعاون نقطة انطلاق قوية وهامة لتلبية احتياجات السوق المحلى ثم الانطلاق للتصدير الى الدول الأخرى خاصة وأن مصر هى القلب النابض لأفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية وأنه مع توطين الصناعة فى مصر ستكون هناك قاعدة صناعية خاصة بعربات السكك الحديدية للانطلاق لهذه الدول وخاصة مع توافر العمالة المصرية الماهرة وتوافر المواد الخام والمناخ الاستثماري الواعد فى مصر وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التعاون بين القطاع العام ممثل في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة سوتيك.

جدير بالذكر أن ورش أبو زعبل تبلغ مساحتها 67 فدانا وتضم 847 مهندس وعامل وإداري وتقوم بعمل عمرة عمومية ل ١٠ عربات ركاب ومن ٤٠ - ٥٠ عربة بضائع وانتاج من ٨٠٠٠ - ١٠٠٠٠ لقمة فرامل زهر شهرياً بالإضافة إلى تصنيع من ٥٠٠ - ١٠٠٠ قطعة غيار متنوعة بخلاف الجلب والبنوز شهرياً.