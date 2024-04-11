عاجل.. جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية شمال مخيم النصيرات

قالت مصادر فلسطينية، إن الاشتباكات مع قوات الاحتلال تجددت شمال النصيرات، التي كانت اندلعت فجر اليوم، وتطلق الآن طائرات الكواد كابتر النار تجاه الشارع الرئيسي بالمخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع.

وذكرت وسائل فلسطينية، أنه تم إطلاق قذائف دخانية شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن الجيش بدأ عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في وقت سابق، مطلع فجر اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، تواصل قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية أعمالها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت القوات فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة شمالها.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إنه تم اعتقال قوات الاحتلال للمحرر "فؤاد الشلبي" بعد مداهمة منزله في عزبة الطياح، و"يمان شديد" من منزله في عزبة الجراد شرق طولكرم، و"صهيب غانم الشيخ غانم"، والمحرر "أحمد الشبخ غانم" من ضاحية شويكة، ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامهم للضاحية.

وأفادت مراسلة "وفا" أن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي قادمة من بوابة شوفة، واتجهت صوب ضواحي العزب وتحديدًا عزبة الطياح وعزبة ناصر وعزبة الجراد، وجابت شوارعها وتمركزت في محاور عدة فيها.