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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري

محمود كهربا لاعب
محمود كهربا لاعب الأهلي

إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الأساسي الذي يواجه نظيره زد إف سي مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري.. والقنوات الناقلة

يدخل الأهلي لقاء اليوم في ظل عدد كبير من الغيابات على رأسها الحارس محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج إضافة لإمام عاشور وحسين الشحات.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاثة بعد التعادل المخيب امام فريق إنبي في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة زد

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - رضا سليم.

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