تركيا تدعو إلى مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات سويسرا حول أوكرانيا

صرح مصدر في الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الخميس، أن أنقرة تدعو إلى مشاركة جميع الأطراف في مفاوضات التسوية في أوكرانيا، وهو ما أكدته مرارًا وتكرارًا على المستويات كافة.

قمة سلام

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، عندما طُلب منه التعليق على التوقعات من قمة التسوية المقرر عقدها في سويسرا: "لتحقيق السلام المستدام ووقف إطلاق النار، مشاركة جميع الأطراف ضرورية. لقد عبرنا عن هذا الموقف مرارا وتكرارا على المستوى الرسمي، بما في ذلك السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان)".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، يوم الاثنين الماضي، أن سويسرا تخطط لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا في منتصف يونيو المقبل، والتي ستضم ما بين 80 إلى 100 دولة.

وأشار وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس، إلى أنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، ومن المستحيل عقد مؤتمر سلام من دونها.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع كاسيس، في يناير الماضي، أن موسكو، عند بناء العلاقات الثنائية، تأخذ في الاعتبار ابتعاد برن عن مبادئ الحياد ودعمها لكييف.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في شهر فبراير الماضي، بأن إمكانات سويسرا باعتبارها "وسيطًا نزيهًا" في حل النزاعات قد استنفدت نفسها بالنسبة لروسيا.

بدوره، صرح السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك بأي حال من الأحوال.

وأضاف أن "فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأننا نتحدث عن خيار آخر للدفع بصيغة سلام غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية".

وقد أشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين بأنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي؛ والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة؛ وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية. وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار؛ وجميع مطالب موسكو معروفة جيداً.

وفي وقت سابق، اعترف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة سي بي إس التلفزيونية الأمريكية، أنه ليست كل الدول ترغب في الذهاب إلى القمة بشأن أوكرانيا في سويسرا بسبب العلاقات مع روسيا.