مقاومة «الصهاينة».. واجب وطنى

الفنان التشكيل محمد برطش ف حوار لـ«الوفد»:

فشل مجلس الأمن فى وقف إطلاق النار.. انتكاسة دولية

جنوب إفريقيا ذاقت مرارة العنصرية.. وقاومت إبادة الفلسطينيين

«رأس الحكمة».. أكبر صفقة استثمار عقارى وأولى ثمار التنمية

الثقافة حديث الروح.. والفن سلاح ذو حدين

الفنان التشكيلى المصرى محمد برطش درس على يد الفنان صبرى راغب أبرز فنانى البورتريه والطبيعة الصامتة على مستوى العالم العربى والفنان «هيكتور كارديناس» كما حضر العديد من الورش الفنية فى إسبانيا.

ولد فى الستينيات بالقاهرة, وحصل على ماجستير إدارة الأعمال, وهو استشارى تطوير الأعمال ومعتمد فى حوكمة الشركات وخبير فى الشراكة الاستراتيجية.

تم اختياره كمتحدث فى مؤتمر الغذاء الإفريقى فى عام 2014, بالإضافة إلى اللغة العربية الأم, يتحدث «برطش» اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بطلاقة.

أقام الفنان المصرى العديد من المعارض فى مجال الفن التشكيلى داخل مصر وفى باريس واليونان ولوكسمبورج, بالإضافة إلى العديد من المعارض فى لايبزج بألمانيا وباريس والإمارات.

يواظب الفنان محمد برطش على كتابة مقال أسبوعى ثابت فى «الأهرام إبدو» باللغة الفرنسية, حول الاقتصاد والسياسة والثقافة والفن.

تجربة «برطش» تشير إلى استخدام الألوان بشكل كثيف فى أعماله وحاول من خلالها التواصل مع الروح والمعتقدات الروحية المختلفة.. «الوفد» التقت الفنان التشكيلى محمد برطش, وهذا نص الحوار:

> كيفترصد الأحداثالجارية فىفلسطين خاصةعلى أرضغزة وموقفجنوب إفريقياوأوروبا وأمريكامن هذهالأحداث؟

>> أعتقد أنَّ الشرق الأوسط وحده قادر على إصلاح الشرق الأوسط وعليه البحث عن طريقة لتكوين نظام إقليمى ما بعد أمريكا. فبعد إشعال حرب كارثية مع الكيان فى قطاع غزة، قامت إدارة بايدن بنقل حاملتى طائرات مجموعات هجومية وغواصات تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط، مما يزيد من احتمالية التطرف الإقليمى، الآن وقت القيادة التعاونية الحقيقية ونبذ الخلافات البينية بين دول المنطقة لتولى المسؤولية المشتركة، فلا يمكن لمنتدى أمنى إقليمى بمفرده أن يحقق السلام فى الشرق الأوسط، ولا يمكن لأى مبادرة بمفردها أن تفعل ذلك. فبعد رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الذى اقترح دولتين لشعبين، كانت الحرب نتيجة حتمية ومن هنا تأسست دولة إسرائيل؛ وأصبح ملايين الفلسطينيين لاجئين. نتنياهو، أقنع حكومته أنه ليس لديهم شريك فلسطينى للسلام، وسعى إلى «إدارة» الصراع من خلال كبح جماح السلطة الفلسطينية واتخاذ خطوات لتسهيل الأمر على حماس وأعرب عن كراهيته لحل الدولتين لتعزيز حكمه فى غزة. دولة الاحتلال بعد عشر عقود من الاحتلال والتشريد والتمييز العنصرى والعنف الممنهج والمذبحة التى ترتكبها فى الأراضى المحتلة مستمرة، إذ استشهد 29000 فلسطينى وشرد أكثر من 2 مليون فى انتهاك واضح للقانون الدولى. الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا، مما يحد من وجود أفق سياسى لحل القضية الفلسطينية. فشل مجلس الأمن الدولى فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة هى انتكاسة دولية وإنسانية أخرى وازدواجية فى المعايير مقارنة بالحرب الروسية الأوكرانية.

موقف جنوب إفريقيا ينبع من دولة ذاقت مرارة التفرقة العنصرية على مدى سنوات طويلة وتفهم معاناة الشعب الفلسطينى ولا ننسى موقف نيلسون مانديلا من القضية الفلسطينية ودعمه الدائم للرئيس الراحل ياسر عرفات. هناك توحد فى الموقف الأوروبى والأمريكى، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإبادة، تبنى فكرة الحل الدائم الذى لا يمكن أن يأتى إلا من خلال نهج إقليمى يتضمن طريقًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

> ماتقييمك للتقاربالتركى المصرىمؤخرًا خاصةبعد زيارةالرئيس أردوغانإلى مصر؟

>> العلاقة بين مصر وتركيا كمن يسير على سطح المياه والتقارب الأخير هو امتداد لاتفاق الحكومات فى الشرق الأوسط على نطاق واسع بشأن المطالبة بوقف فورى لإطلاق النار، ومعارضة أى نقل للفلسطينيين إلى خارج غزة، وصول المساعدات الإنسانية، ودعم المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب. من جهة أخرى أدركت الحكومة التركية مدى قوة وصلابة الموقف المصرى والخطوط الحمراء التى لا يمكن تجاوزها والمبنية على مبادئ عادلة لحفظ الحقوق التاريخية والتنمية المستدامة لجميع جيرانها.

> ماذاعن رؤيتكلصفقة راسالحكمة التىتم توقيعهامؤخرا بينمصر والإماراتومدى تأثيرهاوالنتائج المترتبةعلى الاقتصادالمصرى وتقييمكالاستراتيجية المصريةحيالها؟

>> أعتقد أنَّ المشروع هو أكبر صفقة استثمار عقارى أجنبى مُباشر فى تاريخ مصر، وهو نتاج العمل باستراتيجية واضحة وممنهجة منذ أكثر من 10 سنوات نحو التنمية الحقيقية. حرص القيادة المصرية على دعم البنية التحتية التى وصلت إلى مستوى متدنٍ خلال العقود الماضية والتوجه إلى المشروعات العملاقة من طُرق وكهرباء، ومياه، جعل موقف مصر أقوى عند الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن الاستثمار والتفكير نحو الشراكة وليس بيع الأصول كما كان يحدث من قبل. ضخ 35 مليار كدفعة أولى خلال شهرين سوف يخفف من أزمة الدولار على المدى المتوسط وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمى الثابت عند نحو 31 جنيهًا مصريًا، وسعره فى السوق الموازية الذى يتجاوز 70 جنيهًا، وبالتالى تغطية فجوة التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة والتى وصلت فى 2022 إلى 17 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجى 164.52 مليار دولار فى الربع الأول من 2023-2024. سوف تشجع هذه الصفقة مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبالتالى توفير فرص العمل لملايين المصريين واستخدام المكون المحلى بالعملة المحلية وتشغيل القطاعات الصناعية، مثل الحديد والأسمنت، والجبس، والزجاج، والخشب، والأثاث، والمنسوجات.. إلخ.

> كيفيمكن مساهمةالفنان التشكيلىفى مقاومةالاحتلال منخلال فنه؟

>> بشكل عام، يعتمد دور الفنان التشكيلى فى مقاومة الاحتلال على قدرته على إلهام الآخرين وتوليد تغيير إيجابى من خلال فنه. للفنان التشكيلى دور مهم فى مقاومة الاحتلال ومنها التوعية والتثقيف من خلال نشر الوعى والمعرفة حول قضية الاحتلال والظلم الذى يتعرض له الشعب المحتل ويمكنه إنتاج أعمال فنية تعكس تجارب الفلسطينيين وتروى قصصهم وتبرز معاناتهم وحقوقهم المنسية. كذلك يمكن للفنان التعبير عن الرفض والاحتجاج ضد الاحتلال والقمع من خلال رسائل فنية سياسية قوية تعبر عن الاستبداد والحقوق المنتهكة، وبذلك يساهم فى تعزيز المقاومة الثقافية ضد الاحتلال. يمكن للفنان التشكيلى استخدام فنه لتوصيل رسالته وقضيته إلى المجتمع الدولى من خلال المشاركة فى المعارض والفعاليات العالمية، والتعاون مع الفنانين من جميع أنحاء العالم لنشر الوعى والتضامن مع القضية الفلسطينية، وبذلك يساهم فى بناء شبكة تضامن عالمية وضغط دولى لدعم الحقوق الفلسطينية. مهم جدا أن يستخدم الفنان التشكيلى فنه للحفاظ على الهوية والثقافة الفلسطينية المتأثرة بالاحتلال. من خلال تصوير التراث والتقاليد الفلسطينية فى أعماله، ولا ننسى الفنانين التشكيليين الذين ساهموا فى مقاومة الاحتلال ونشر وعى القضية الفلسطينية عبر فنهم مثل بانة شاهين فنانة تشكيلية فلسطينية، حيث تستخدم ألوانًا زاهية ورموزًا قوية لتجسيد قضية فلسطين والتعبير عن الصمود والأمل، وناجى العلى، فنان تشكيلى فلسطيني، يستخدم أسلوب الرسم الهجائى (الكاليغرافى) لتجسيد القضية الفلسطينية. وتعكس أعماله عبر الجداريات واللوحات الجريئة تجربة الشعب الفلسطينى والمقاومة الثقافية ضد الاحتلال. وسلوان الحمرى فنان تشكيلى عراقى فلسطيني، يستخدم الفن التشكيلى لإبراز الهوية الفلسطينية وتجسيد الصراع والأمل فى أعماله. وجميلة بنى غالى فنانة تشكيلية أردنية فلسطينية، تعبر عن قضية فلسطين من خلال أعمالها التشكيلية التى تستخدم الخامات المستدامة وتعكس الهوية والثقافة الفلسطينية.

> كيفترى دورالفنان التشكيلىفى تحريرالذات الإنسانيةمن القيودالنفسية والاجتماعية؟

>> الفنان التشكيلى يلعب دورًا مهمًا فى تحرير الذات الإنسانية من القيود النفسية والاجتماعية على العديد من الأصعدة مثل التعبير الشخصى عندما يعبر الفنان عن ذاته بحرية تامة من خلال استخدام الألوان والأشكال والتقنيات المختلفة للتعبير عن أفكاره ومشاعره الداخلية وتجاربه الشخصية لاستكشاف أعمق طبقات ذاته ومعرفة أكثر عن قدراته وشغفه وأحلامه، وهذا يسمح للفنان بتحرير ذاته والتعبير عما لا يستطيع قوله بالكلمات. يمكن للفن التشكيلى أن يكون سببًا لتحطيم القيود الاجتماعية والتقاليد المفروضة على الفرد. يستخدم فنه لاستكشاف موضوعات مثل الجندر والهوية والعرق والدين.

> ماتقييمك للتطوراتفى مجالالفن التشكيلىعلى مدىالعقود الأخيرةوجهود حكوماتالدول العربيةتجاهه؟

>> شهدت مجالات الفن التشكيلى تطورات مهمة على مدى العقود الأخيرة. تقدم التكنولوجيا والتواصل العالمى أتاح فرصًا جديدة للفنانين التشكيليين للتعبير عن أنفسهم ومشاركة أعمالهم مع الجمهور على نطاق أوسع. تطورت أيضًا تقنيات وأساليب العرض والمعارض الفنية. ومع ذلك، يختلف التقدم فى مجال الفن التشكيلى وجهود حكومات الدول العربية من بلد لآخر. بعض الدول العربية تولى اهتمامًا كبيرًا بالفنون التشكيلية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من الثقافة الوطنية والهوية الوطنية. تعمل هذه الدول على دعم الفنانين التشكيليين من خلال إنشاء مراكز ومعارض فنية ومنح دراسية وورش عمل ومهرجانات فنية. من جهة أخرى، قد يواجه الفن التشكيلى فى بعض الدول العربية تحديات وقيودًا مثل الرقابة الحكومية أو قيود الحرية الفنية. قد يتم تقييد موضوعات الفن أو تعتبر بعض الأعمال المثيرة للجدل محظورة. ومع ذلك، يظل هناك فنانون تشكيليون فى العالم العربى يعملون على تجاوز هذه القيود والتعبير عن أنفسهم بحرية.

> هلتميل فىلوحاتك إلىالمشهد ومخاطبةالعيون مباشرةوإلى أىمدرسة فنيةتنحاز؟

>> لقد مررت بمراحل عديدة منذ بداياتى الكلاسيكية من رسم البورتريه والطبيعة الصامتة والطبيعة والزهور وغيرها وذلك لتعلم الاستخدام الصحيح لبالتة الألوان وفلسفة اللون والتكوين والاسكتش وغيرها من الأدوات التى تمكن الفنان الحقيقى من السيطرة على تلك الأدوات للتعبير عن نفسه ومشاعره لما يراه أمام عينه. فقبل عمل البورتريه لابد أن أجرى حديثًا مطولاً مع الشخصية والتفاعل معها ومعرفتها من الداخل لإظهار تلك المشاعر الدفينة على سطح الكانفس. بعدها انتقلت إلى التجريد وبعض السريالية والجمع مع التجريد المتناسق. أنا لا أنتمى لأى مدرسة، فكل ما أقوم به ينبع من المزج ما بين التجارب الشخصية والمجتمعية. أعتقد أنَّ الفن مهم لأنه مفتوح للتفسير. كل شخص يقف أمام لوحة سيكون لديه استجابة مختلفة لها. قد يكون هناك استجابة واحدة يأمل الفنان بها، لكن فى بعض الأحيان يمكن أن يخلق العكس تمامًا فى الناس. يخلق هذا التجربة المشتركة، لنا جميعًا قد تنظر إلى نفس الشىء، لكن تأخذ جوانب مختلفة منه وتفسيرات مختلفة. بالنسبة لى، الفن هو وسيلة للتعبير عن مشاعر الإنسان، وخلق «شىء» جميل يثرى الآخرين. إنها وسيلة لتلاعب الجماهير وتلاعب الضمير الإنسانى.

> هلتؤمن بعصرنةاللوحة ومسايرتهاللأحداث السياسيةوالاجتماعية؟

>> أعتقد أنَّ الفن لديه القدرة على خلق التعاطف، وإنشاء الروابط، وتصوير الروايات المتنوعة، وسد الفجوات، وتشجيع الحوار البناء، وتعزيز التسامح، ويلعب عمومًا دورًا مهمًا فى حل النزاعات وتعزيز السلام. وبالمثل، يمكن للفن أن يوفر منفذًا آمنًا وغير عنيف للأفراد للتعبير عن مشاعرهم وإحباطاتهم وتجاربهم. أصبحت هذه التعبيرات الفنية، وغيرها الكثير، رموزًا للأمل والحرية والرغبة فى السلام، وحولت ما كان فى السابق رمزًا للانقسام إلى لوحة للوحدة والمصالحة. وهناك مقولة إنَّ الفنانين مفصولون عن المجتمع وأنهم يعيشون فى عالمٍ مختلفٍ ليس له علاقة بالواقع. بالنسبة لي، الفن هو شكل من أشكال الانخراط مع المجتمع والتعليم، وهو أيضًا شكل من أشكال التعبير من خلال العمل الإنساني: وسيلة لإيجاد السكينة للأطفال الذين يواجهون الكوارث أو العنف. لقد تأثرت عاطفيًا بالوضع المأساوى الحالى لأطفال غزة، حيث يتعرض الأطفال للخطر من الجوع ونقص المأوى، وبالتالى تتعرض صحتهم وتعليمهم للخطر بشكل حرج. لذلك تم التعاون مع منظمة الهلال الأحمر المصرى لجمع التبرعات من مبيعات لوحاتي، كما فعلت عام 2014 فى معرضه بباريس لمساندة أطفال سوريا بالتعاون مع اليونيسيف بفرنسا. فى جميع معارضى، هناك قضية أو موضوع يقف وراءها، حيث أصرّ على أن كل ما أقوم به فى الحياة هو هواية ولكنى أتعامل معها بجدية وشغف وتفانٍ تام.

> ماذاعن معرضكالأخير «التوحيد وسطحالأشجار» وما علاقةالأشجار بالتوحيدوهل يعتبرذلك ميلاإلى التصوف؟

>> فكرة المعرض تعكس مفهوم التوفيق بين الأديان من خلال سطح الأشجار واختيار رمزية الاحتكار اللونى فى الأديان المختلفة. حيث قمت بقراءة موسوعة عن الديانات قبل البدء فى العمل على سطح الكانفس للإعداد للمعرض منذ أكثر من سنتين، كما زرت وتجولت داخل غابات فى دول عديدة لإدراك عظمة التجلى.. فأعمالى الغنية فى هذا المعرض تجسد جوهر الطبيعة والروحانية، تجمع بين الرموز المتنوعة للديانات وسطح الأشجار الرائع. الألوان الجريئة والظلال المضيئة تتلاعبان مع الظلمة، لينكشف لنا مقومات الخلق الأولية وقوة الغفران. لابد أن ندرك أن الثقافة هى حديث الروح، وأن التطور الثقافى والإبداعى يبنى على منهج، ليس الكمال.. إنما البحث طول الوقت عنه، لأن فى الاكتمال يأتى الرحيل المفاجئ كما يقول المتصوفين.

> فىرأيك ماذايحتاج الجيلالجديد منالفنانين التشكيليين مندعم لتعزيزوإبراز دورهمالإبداعى؟ وماالفرق بينالصعوبات التىتواجه التشكيليين فىالسابق والوقتالراهن؟

>> يجب أن يتفهم الفنان التشكيلى المحترف كذلك الدولة بجميع مؤسساتها أنَّ الفن مهنة عظيمة ومهمة ولا تقل أهمية عن باقى المهن الأخرى بل تتميز عنها بتأثيرها على قطاعٍ كبيرٍ من الجماهير من ثقافة وحب للجمال والسمو الروحى. ومن جهة أخرى للفن بعد اقتصادى وسياحى كبير، إذا ما تم أخذه بعين الاعتبار.الجيل الجديد لديه التكنولوجيا الحديثة وNFT، حيث يستطيع ترويج أعماله عن طريق السوشيال ميديا، وهى أدوات لم تكن موجودة من قبل. أعتقد أنَّ الصعوبات التى تواجه الفنان التشكيلى فى السابق والوقت الراهن واحدة لم تتغير فى المضمون لكن فى الشكل فقط وطريقة التعامل مع تلك الصعوبات. يحتاج الفنانون التشكيليون الشباب إلى فرص تعليمية وتدريبية جيدة لتوسيع معرفتهم بالتقنيات والأساليب الفنية المختلفة. يجب توفير فرص للمشاركة فى معارض جماعية وفردية ومشاركة الخبرات مع الزملاء والمهنيين الآخرين. يحتاج الجيل الجديد إلى دعم مادى لتمويل أعمالهم الفنية ومشاريعهم الإبداعية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه الفنانين التشكيليين فى الوقت الراهن تحديات اجتماعية وسياسية متغيرة تتأثر بها ممارساتهم الفنية. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر التغير الاجتماعى والثقافى والاقتصادى على اهتمام الجمهور بالفن التشكيلى وقدرته على تحقيق النجاح التجارى.

> هلهناك اختلافبين تذوقالجمهور العربىللفن التشكيلىعن الجمهورالغربى والأوروبى؟

>> هناك اختلافات لكنها ليست قاعدة صارمة ولا تنطبق على جميع الأفراد فى كل منطقة. هناك تنوع كبير فى تفضيلات الجمهور واستجابته للفن التشكيلى فى جميع أنحاء العالم. يمكن أن يتغير التذوق الفنى من شخصٍ لآخر بناءً على الاهتمامات الشخصية والخلفية والتجارب الفردية. الاختلافات تنبع من العوامل الثقافية والتاريخية والاجتماعية التى تؤثر على إدراك الفن والتجارب الفنية. القيم والمعتقدات المجتمعية تؤثر على تفضيلات الجمهور فى الفن التشكيلى. قد يتأثر الجمهور العربى بالقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية، مما يؤدى إلى تفضيل الأعمال التى تتوافق مع هذه القيم وتعكس قضايا مهمة فى المجتمع. يمكن أن يكون للجمهور العربى والغربى والأوروبى اهتمامات ومواضيع مختلفة. قد يتفاعل الجمهور العربى بشكل أكبر مع الأعمال التى تتعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية المهمة فى منطقتهم، فى حين يمكن أن يكون للجمهور الغربى والأوروبى اهتمامات مختلفة تعكس تجاربهم الثقافية والتاريخية.

> فىلوحاتك هلمن الممكنأن نرىالموروث الشعبىوالمعتقدات الدينيةحاضرة فىأعمالك؟

>> أنا مرتبط بشكل كبير بالطبيعة ليس فقط فى تكوينها الخارجى والسطحى بل فى أعماقها وحركتها وسكونها المستفز أحيانًا والمثيرة للذكريات، حيث تحتوى على تجريدات مستوحاة من أسرار السكون الجيولوجي، فضلاً عن تمايلات إيقاعية سريعة الزوال آتية من عوالم نباتية ومناخية. التى يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائى عادة ما يكون صورة ما أو صوت بإدراك نمط مألوف رغم عدم وجود هذا الشيء. أجد المعانى العميقة والدفينة فى الطبيعة متمثلاً فى هذا التزامن الشعرى بين التركيبات الصلبة والمفككة. أنا أفضل رؤية الحقيقة فى صيغة الجمع، لأنه ليس هناك حقيقة واحدة كبرى، لكن هناك حقائق. فهذا يعنى بالضرورة إيمانه العميق بتلك التعددية التأويلية التى هى مفتاح الغرائبية التى تحتفظ لذاتها بأقنعة تساهم فى الولوج فى تلك العوالم الإبداعية التى تحرص على اصطيادها.

> الفنسلاح ذوحدين.. كيفيمكن أنتبينهما لنامن رؤيتكالفنية الخاصةوكيف يبتعدالفنان عنالابتذال؟

>> الفن يمكن أن يكون سلاحًا ذا حدين حسب الاستخدام الذى يُعطى له. يتحمل الفنان المسؤولية فى اختيار رؤيته وطريقة تعبيره والتأثير الذى قد يكون له على الجمهور والمجتمع بشكل عام. عندما يتم استخدام الفن بشكل مسؤول ومتزن، يمكنه أن يساهم فى تعزيز التواصل والفهم والتأمل والتغيير الإيجابى ويساهم فى توسيع آفاق الجمهور وتحفيز التفكير والتحليل من ناحية أخرى، يُعتبر الفن سلاحًا ذا حدين عندما يتم استخدامه بطرق تتعارض مع القيم الأخلاقية أو يتسبب فى إيذاء الآخرين. يمكن أن يكون الفنان مسؤولًا عن ابتذال الفن عندما يتجاوز حدود اللائق ويستخدم فنه لإثارة الجدل أو الصدمة دون أخذ فى الاعتبار الآثار السلبية المحتملة. يجب أن يكون لدى الفنان وعيًا حول الأثر الذى يرغب فى تحقيقه من خلال فنه. يجب أن يكون لديه غرض واضح وإيجابى وأن يعمل من أجل تحقيقه دون اللجوء إلى الاستفزاز أو الانحراف.

> خلالرحلتك معالفن والإبداعما أهمالتحديات التىواجهتك؟

>> أهم التحديات هى التفرقة بين شخصيتى كفنان وشخصيتى كاستشارى تطوير اعمال وبيزنس معتمد فى حوكمة الشركات وخبير فى الشراكة الإستراتيجية مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة الدولية، حيث أتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. تحدٍ ومعاناة أخرى وأعتقد هو ما يمر به كل فنان أمام سطح الكانفس والبدايات حتى مع وجود عدة اسكتشات تم إعدادها مسبقًا. المعاناة الأخيرة، وهى عند اتخاذ القرار الصعب بانتهاء اللوحة، فدائمًا هناك هاجس عند الفنان بأنَّ هناك شيئًا ناقصًا ولم يكتمل بعد.

> هلمن الممكنأن نقولإنَّ الفنانله ارتباطخاص معاللون غالبًاما يختلفمع الإنسانالعادى؟

>> نعم، يمكننا أن نقول إنَّ الفنان له ارتباط خاص مع اللون وأنَّ هذا الارتباط غالبًا ما يختلف عن الإنسان العادى. اللون له دور مهم فى تعبير الفن وإيصال الرسالة وإثارة الشعور لدى المشاهد أو المتلقى. وقد يكون للفنان وعى أكبر وحساسية أعلى تجاه اللون واستخدامه بشكل فنى وتعبيرى. بعض الفنانين يطورون قدرات خاصة فى فهم اللون واستخدامه بشكل مبتكر وتجريبى. يمكنهم استخدام اللون لإيصال مشاعر معينة، إبراز تفاصيل مهمة، إنشاء توازن بصرى، أو إشعال الحواس والتفاعل الجمالى. يمكن للفنان الاستجابة للطيف الكامل للألوان وتجربة تراكيب وتدرجات مختلفة للون لتحقيق الأثر المرغوب. بالإضافة إلى ذلك، الفنان قد يكون قادرًا على تفسير اللون بشكل فردى وفقًا لرؤيته الفنية الفريدة. يمكن للون أن يكون لغة تعبيرية للفنان، حيث يعبر عن أفكاره ومشاعره ورؤيته الفنية من خلال اختياره للون وتنسيقه.

> يقالإنَّ العنوانهو جزءمن الفكرةوالمدخل الرئيسىللوحة فهلعناوينك تسبقاللوحة؟

>> الفكرة والمفهوم والغرض تسبق العنوان بمراحل. فى معرضى الأخير «التوحيد وسطح الأشجار» لم أضع عنوانًا لأى لوحة لإعطاء فرصة للمتلقى لاستقبال الرسائل المكودة (Coding) الموجودة داخل كل لوحة.

> هناكمقولة للفنانالعالمى بيكاسوتقول: «من العبقريةاستخدام المادةالخام وتحويلهاإلى قطعةفنية» فماذا عنتعاملك معالخامات والألوانوهل الألوانتعكس المشاعرالإنسانية؟

>> العبقرية كما يقول «شوبنهاور» هى التحرر وقتيًا فى لحظة الإبداع من الإرادة ليرى الفنان الإرادة وفهم الواقع والإبداع يحتاج إلى قوة وقدرة ذهنية واستمتاع بما يخلق من إبداع والرؤية تتحدد من خلال أسلوب الفنان. الإنسان مخلوق غير قابل للتشبع.

أنا أستخدم دائمًا خامة الزيت وأفضلها عن باقى الخامات، لأننى أعتبرها خامة نبيلة مثل الأشخاص النبلاء الذين نقابلهم ونتعامل معهم فى الحياة. مع كامل احترامى لباقى الخامات. خامة الزيت تحتاج إلى صبر وتوازن نفسى وذهنى للتعامل مع الطبقات الزيتية المتراكمة فوق بعضها لإعطاء تأثير قوى على المتلقى. جودة الخامات بالنسبة لى لها أهمية كبرى.

> أخيرًا.. ما النصيحةالتى يمكنأن توجههاإلى الجيلالجديد منالتشكيليين؟

>> النصيحة التى أقولها دائمًا: «اكتشف مميزاتك، ماتكونش حد غير نفسك عشان محدش غيرك هيعيش حياتك».