تشهد ارتفاعًا.. تعرف على درجات الحرارة في ثاني أيام عيد الفطر

يشهد طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاعًا طفيفًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافىء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها بشأن حالة الطقس اليوم، أنها تتوقع أن يكون طقس اليوم مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة أن تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وطالبت الهيئة جميع السائقين بتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة .

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 11-4-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 17 و 28

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 16 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و 27

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 28

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 27

درجة الحرارة في دمياط .. 16 و 23

درجة الحرارة في بورسعيد .. 16 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 15 و 28

درجة الحرارة في السويس .. 16 و 28

درجة الحرارة في العريش .. 16 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 15 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 15 و 28

درجة الحرارة في نخل .. 13 و 23

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 10 و 19

درجة الحرارة في الطور .. 18 و 29

درجة الحرارة في طابا .. 16 و 24

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 20 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 15 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 21

درجة الحرارة في سيوة .. 13 و 28

درجة الحرارة في الغردقة .. 19 و 29

درجة الحرارة في مرسى علم .. 21 و 30

درجة الحرارة في الفيوم .. 15 و 28

درجة الحرارة في بنى سويف .. 15 و 28

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 29

درجة الحرارة في أسيوط .. 15 و 29

درجة الحرارة في سوهاج .. 17 و 30

درجة الحرارة في قنا .. 18 و 30

درجة الحرارة في الأقصر .. 18 و 31

درجة الحرارة في أسوان .. 19 و 32

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 16 و 30

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 19 و 31

درجة الحرارة في شلاتين .. 21 و 30

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 27

درجة الحرارة في أبو رماد .. 22 و 28

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 22 و 26