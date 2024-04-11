مدرب الاتحاد: لا بديل عن الفوز أمام الهلال وحسم لقب السوبر

أكد المدير الفني مارسيلو جالاردو مدرب الاتحاد السعودي أن فريقه سيخوض مباراة اليوم ضد الهلال رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل التتويج ببطولة كأس السوبر السعودي.

وقال جالاردو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " لا يوجد فرق بيننا وبين الهلال على مستوى التنافس في المباريات الماضية، هنام فروقات بسيطة فقط ساهمت في فوز الهلال ".

وأضاف: " مباراة اليوم أمام الهلال مختلفة عن اللقاءات الخمس الماضية .. مباريات الاتحاد التي لعبتها أمام الهلال بقيادتي كنا الأفضل وفي لحظات بسيطة كسب الهلال تلك المباريات ".

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نهائي السوبر:

ومن المقرر انطلاق مواجهة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس.

المباراة ستقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض ومدحت شلبي.