حمدالله: مباراتنا اليوم أمام الهلال مختلفة وسنغير الأمور

أكد عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق الاتحاد السعودي أن مباراة النمور اليوم ضد الهلال في كأس السوبر السعودي ستكون مختلفة.

وقال عبد الرزاق حمد الله في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " هذه المرة مباراتنا أمام الهلال مختلفة.. ارتكبنا بعض الأخطاء في اللقاءات الماضية غدا ستتغير الأمور ".

وشدد حمدالله أن هزيمة الاتحاد على يد الهلال في اللقاءات الخمسة الأخيرة لن تمنع النمور من الفوز في مباراة اليوم، حيث يستهدف الفريق الثأر لهزائمه السابقة وخطف لقب البطولة.

بينما قال جالاردو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: " لا يوجد فرق بيننا وبين الهلال على مستوى التنافس في المباريات الماضية، هنام فروقات بسيطة فقط ساهمت في فوز الهلال ".

وأضاف: " مباراة اليوم أمام الهلال مختلفة عن اللقاءات الخمس الماضية .. مباريات الاتحاد التي لعبتها أمام الهلال بقيادتي كنا الأفضل وفي لحظات بسيطة كسب الهلال تلك المباريات ".

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نهائي السوبر:

ومن المقرر انطلاق مواجهة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس.

المباراة ستقام على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضيين فارس عوض ومدحت شلبي.