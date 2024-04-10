بنزيما وحمد الله على رأس تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

يترقب جمهور كرة القدم السعودية مواجهة قوية، تجمع الهلال بنظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات المباراة النهائية من كأس السوبر السعودي لهذا الموسم.



وتقرر انطلاق مواجهة الهلال والاتحاد في السابعة والنصف من مساء الغد الخميس، والتي يشهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الهلال

من المتوقع أن يقود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمد الله تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال، حيث يتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: أحمد حجازي ــ فواز الصقور ــ لويز فيليبي ــ مدالله العليان

الوسط: نجولو كانتي ــ فرحة الشمراني ــ فيلبي جوتا

الهجوم: كريم بنزيما ــ عبدالرزاق حمدالله ــ رومارينيو

وتعرض اتحاد جدة لغيابات عديدة، حيث جاء على رأس هؤلاء الغيابات؛ لاعب البرازيلي فابينيو وأحمد بامسعود وأحمد شراحيلي، بجانب غياب كل من زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي، لمشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي.