الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

آية سماحة عن فيلم عالماشي: تحمست للعمل بمجرد قرأتي للسيناريو

فيلم عالماشي
فيلم عالماشي

أقيم العرض الخاص لفيلم "ع الماشي" مساء اليوم الثلاثاء، في سينما أركان بلازا، بحضور فريق العمل وعدد من رجال الصحافة والإعلام.

تحدثت الفنانة آية سماحة، أنها متحمسة للغاية للغاية فالفيلم كوميدي وممتع، فالأهم لديها هو المشروع، فلقد قرأت السيناريو وأعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا.

وكشفت عن دورها في الفيلم حيث تجسد شخصية مدربة جيم تجمعها قصة حب مع علي ربيع.

فيلم عالماشي 

تفاصيل فيلم عالماشي

وكشف الفنان علي ربيع، إن الفيلم قصته ممتعة للغاية فهي تدور في إطار كوميدي فانتازي، حيث تبدأ أحداثه مع شاب يدعى هادي والذي يجسد شخصيته، يواجه أزمة صحية في حياته، تجبره على المشي دائما، بعدما يصاب بمرض نادر يجعله مجبر على الحركة والسير، وتبقى حياته في خطر شديد إذا توقف لـ لحظة.

تابع علي ربيع أن الجمهور سوف يرى كوميديا جديدة لم يقدمها من قبل من خلال الفيلم، والذي ستجعله من أهم أفلام عيد الفطر المبارك.


وأكد علي ربيع، إن التحضيرات للفيلم أخذت سنة بالكامل، والدور صعب لإنه يعتمد على الحركة طوال الوقت فكانوا يصورون حوالي ١٤ ساعة في اليوم وأكثر.

أكمل علي ربيع حديثه أن الشخصية صعبة ولها تحولات كثيرة كما أن التصوير كان مرهق للغاية ولكن الكواليس كوميدية مثل قصة الفيلم بالظبط.

فيلم عالماشي 

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.
 

فيلم عالماشي
txt

بعد غياب أكثر من 17 عام..وليد سعد يطلق أغنية "اللي فارق فارق"

مواد متعلقة

بعد غياب أكثر من 17 عام..وليد سعد يطلق أغنية "اللي فارق فارق"

عمرو يوسف لم يستعن بدوبلير فى "شيقو": الفيلم مبذول فيه مجهود كبير

قصة غرامية وأجواء رومانسية فى البرومو الأول لفيلم Joker 2

أحمد رزق عن بيت الرفاعي: اقدم الدور الذي يستفزني وأجسده بشكل جيد

عودة أسود الأرض.. تركي آل الشيخ يطلق برومو فيلم ولاد رزق 3

علي ربيع عن فيلم "ع الماشي": أهم أفلام عيد الفطر المبارك "كوميديا جديدة"

فيلم شقو لـ عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر المبارك

ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلات الأطفال
الجريدة الورقية