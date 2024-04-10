الخميس 11 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد غياب أكثر من 17 عام..وليد سعد يطلق أغنية "اللي فارق فارق"

وليد سعد
وليد سعد

أطلق الفنان وليد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "اللي فارق فارق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزيع مهيب سليط.

وتنتمى الأغنية إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له، وتعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عام منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاح كبير وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

تفاصيل كلمات أغنية "اللي فارق فارق"

وتقول كلمات الأغنية: كان فين الحب وعين بتبكي من الليالي، كان فين الحب وصوتي منبوح من الحكاوي، انا كنت بحارب كل ليلة ماشوفته حالي، وانا قلبي الساذج كان فاكر نفسه انه غالي.

من ناحية أخري، طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد، منذ 16 ساعة؛ لتشعل مواقع التواصل الإجتماعى ويتصدر اسم فضل شاكر تريند تويتر فى مصر و السعودية.


كما تصدر التريند رقم 14 على يوتيوب وتقترب مشاهداته على النصف مليون مشاهدة فى أقل من 16 ساعة.

وليد سعد


وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر،  متمنيا أن تنال الأغنية  إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.


من ناجح حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائيةالرائعة، بداية من بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاى، من كتر حبى فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبى.

وتقول كلمات الأغنية غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقة عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته معاك.

txt

عمرو يوسف لم يستعن بدوبلير فى "شيقو": الفيلم مبذول فيه مجهود كبير

مواد متعلقة

عمرو يوسف لم يستعن بدوبلير فى "شيقو": الفيلم مبذول فيه مجهود كبير

قصة غرامية وأجواء رومانسية فى البرومو الأول لفيلم Joker 2

أحمد رزق عن بيت الرفاعي: اقدم الدور الذي يستفزني وأجسده بشكل جيد

عودة أسود الأرض.. تركي آل الشيخ يطلق برومو فيلم ولاد رزق 3

علي ربيع عن فيلم "ع الماشي": أهم أفلام عيد الفطر المبارك "كوميديا جديدة"

فيلم شقو لـ عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر المبارك

ملخص أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسلات الأطفال

هيثم نبيل يعلن عن موعد طرح أحدث أغاني ألبومه "زي زمان"
الجريدة الورقية