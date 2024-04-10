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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد بنهائي السوبر السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يبحث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تحقيق الفوز على نظيره اتحاد جدة، ضمن منافسات المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي.

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ومن المقرر استضافة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مواجهة الهلال والاتحاد، والتي يتوقعها الجمهور السعودي أن تتسم بالقوة والإثارة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

ومن المتوقع أن يقود سالم الدوسري تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد، والذي يتوقع أن يكون كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: رينان لودي - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - محمد البريك.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيش - مالكوم.
خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - ميشايل ديلجادو.
ومن المقرر أن يغيب البرازيلي نيمار جونيور عن الهلال خلال موقعة الاتحاد، وذلك بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، كما سيغيب المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة.
بينما أصبحت مشاركة اللاعب علي البليهي محل شك، حيث سيجري اختبارًا طبيًا للتأكد من موقفه من خوض مباراة الاتحاد.
وتقرر انطلاق مباراة الهلال أمام الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميس غدًا.

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