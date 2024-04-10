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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصة غرامية وأجواء رومانسية فى البرومو الأول لفيلم Joker 2

فيلم Joker 2
فيلم Joker 2

أطلقت شركة وورنر بروذرس البرومو الدعائي الأول للجزء الثاني والمنتظر من "جوكر" والذي يحمل اسمJoker: Folie a Deux،   Joker 2" وشاركته المطربة ليدي جاجا في دور هارلي كوين.

تفاصيل فيلم Joker 2

يظهر "أرثر فليك"، الذي يلعبه واكين فينيكس، وهو يتعرف على "هارلي كوين" داخل المصحة النفسية التي تم احتجازه بها من بعد القبض عليه، قبل أن يأخذانا معهما في رحلة معقدة.

فيلم Joker 2

من المعروف أن شخصية "هارلي كوين"، والتي لعبتها مارجو روبي قبل جاجا، هي طبيبة نفسية تتولى مسئولية علاج "جوكر"، ولكن Joker: Folie à Deux يضعها في ثوب جديد ويبدو أنها من ضمن المرضى بالمصحة.

يتضمن برومو فيم Joker 2 مشاهد استعراض لـ خواكين فينيكس وليدي جاجا على المسرح وأحيانا في الشارع، من بينها مشهد لهما وهما يعيدان رقصة السلم الشهيرة التي قدمها الجوكر بالجزء الأول.

وقد كشف المخرج تود فيليبس أن الفيلم ليس عملا غنائيا، ولكن الموسيقى تلعب دورا مهما به، ولكن لم يؤكد سواء ستكون المشاهد الغنائية من وحي خيال جوكر أم هي حقيقية.

من ناحية أخري، يذكر أن الجزء الأول من Joker حاز على 11 ترشيح أوسكار وفاز بـ2 وهما أفضل ممثل في دور رئيسي وأفضل موسيقى تصويرية.

فيلم Joker: Folie a Deux من بطولة خواكين فينيكس، ليدي جاجا، براندون جليسون، زازي بيتز، جاكوب لوفلاند، كاثرين كينر، ستيف كوجان، هاري لوتلي، ووصلت ميزانيته إلى 200 مليون دولار.

فيلم Joker 2
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