أمازون تتوقف عن دفع المكافآت لمطوري Alexa

قررت أمازون قطع الامتيازات المدفوعة لمطوري Alexa. وأكدت الشركة لـ Engadget يوم الأربعاء أنها ستنهي برنامج Alexa Developer Rewards في نهاية يونيو. سيتم الانتهاء من البرنامج الثاني الذي يكافئ المطورين لاستخدام Amazon Web Services كواجهة خلفية لتطبيقات Alexa الخاصة بهم في نفس الوقت.

مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، لم تعد تطبيقات الطرف الثالث للمساعد الصوتي الرائد ("المهارات") تمثل محورًا رئيسيًا للشركة. تم نشر الخبر لأول مرة بواسطة بلومبرج وتم تأكيده بواسطة موقع Engadget مع الشركة.

ووصفت أمازون هذه الخطوة بأنها حالة من الإلغاء التدريجي لمشروع قديم كان قد انتهى. كتب متحدث باسم أمازون لموقع Engadget: "هذه برامج قديمة تم إطلاقها في عام 2017 كوسيلة لمساعدة المطورين الجدد المهتمين ببناء المهارات على تسريع تقدمهم". "اليوم، هناك أكثر من 160.000 مهارة متاحة للعملاء، ومجتمع مطوري Alexa الراسخ، وأدوات جديدة مدعومة بـ LLM من شأنها أن تساعد المطورين على بناء تجارب جديدة لـ Alexa. لقد انتهت هذه البرامج القديمة ببساطة، لذلك قررنا إيقافها”.

أخبرتني الشركة أن البرنامج تم إطلاقه عندما كان المطورون لا يزالون يتعلمون إنشاء تطبيقات صوتية، وقد تم تصميمه لمساعدتهم على البدء. أخبرت أمازون موقع Engadget أن أقل من واحد بالمائة من المطورين يستخدمون البرنامج. وقالت إن مطوري Alexa سيستمرون في الحصول على أموال مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق من مهارات Alexa الخاصة بهم، مضيفًا أن تكلفة صنعها انخفضت بينما ارتفعت معرفة المطورين.

تم إنشاء برنامج Alexa Developer Rewards لتحفيز المطورين الذين اكتسبوا مهارات عالية الجودة للمساعد. تم إطلاق البرنامج في عام 2017، عندما كانت Alexa في غاية الغضب، حيث دفع البرنامج مكافآت للمطورين مقابل المهارات التي استوفت حدود المشاركة في فئات محددة. لقد كان ذلك جزءًا من سعي أمازون لتحويل Alexa Skills إلى متجر تطبيقات مزدهر لجيل جديد من الأجهزة الصوتية أولاً، وهي رؤية لم تؤت ثمارها بالكامل.

الآن، الاهتمام المتجدد بمساعدي الذكاء الاصطناعي يدور حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكنه التعامل مع العديد من المهام نفسها مثل مهارات Alexa (من المحتمل أن يكون أفضل بكثير في بعض الحالات). في حدث الأجهزة لخريف 2023، قامت أمازون بمعاينة إصدار الجيل التالي من Alexa مع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الشبيهة بـ ChatGPT. قامت الشركة أيضًا بدمج تقنية الجيل التالي تدريجيًا في أدوات البائع وصفحات المنتج الخاصة بها.

تفيد تقارير بلومبرج أن تطبيقات الطرف الثالث لم تكن تجني من أمازون الكثير من المال (وهو أمر غير مفاجئ، في ضوء أخبار اليوم). وخفضت الشركة الأموال المتاحة لمدفوعات مطوري Alexa في عام 2020. كما قامت أمازون بتسريح عدة مئات من الموظفين في قسم Alexa في أواخر العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تخلت Google عن المنشفة منذ فترة طويلة: فقد ألغت التطبيقات الصوتية التابعة لجهات خارجية لمساعد Google تمامًا في عام 2022.