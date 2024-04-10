لن تتطلب أدوات التحرير المحسنة في صور Google الاشتراك بعد الآن

في خطوة نادرة، تعمل Google على توسيع نطاق وصول الجميع إلى أدوات الصور الحصرية للمشتركين. يحصل مستخدمو صور Google المجانية على ميزات التحرير المحسنة دون دفع ما لا يقل عن 20 دولارًا سنويًا. وهذا يعني أن جميع المستخدمين سيحصلون على عدد قليل من أدوات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Photo UnBlur وMagic Eraser وMagic Editor.

يعمل Photo UnBlur تمامًا كما يبدو، مما يوفر وضوحًا أكبر للصورة الغامضة بعض الشيء. تتيح لك أداة Magic Eraser إزالة الأشخاص أو الأشياء أو تمويهها من الصور، مثل سلة المهملات المارقة أو مفجر الصور. يستخدم Magic Editor الذكاء الاصطناعي التوليدي لنقل الكائنات وتمديدها وتغيير حجمها. يمكنك أيضًا أن تجعل نفسك في منتصف الصورة أو أقرب إلى شخص آخر. كما يتيح لك إجراء تعديلات واسعة النطاق، مثل تغيير السماء من الرمادي إلى الأزرق. سيحصل مستخدمو Magic Editor Android وiOS Google Photos على عشرة عمليات حفظ شهرية، بينما سيحتاج أي شخص يتطلع إلى زيادة هذا الحد إما إلى جهاز Pixel أو خطة Google One مدفوعة بسعة +2 تيرابايت.

سيتم طرح ميزات صور Google لغير المشتركين على مدار بضعة أسابيع، بدءًا من 15 مايو. وعلى سطح المكتب، لن تكون متاحة إلا إذا كان لديك جهاز Chromebook Plus يحتوي على الإصدار 118+ من نظام التشغيل ChromeOS. للوصول على الهاتف المحمول، ستحتاج إلى Android 8.0 أو iOS 15 على الأقل و3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.