دراسة.. ضغط الدم يؤثر على جنس الجنين

أفاد باحثون من كندا أنهم تمكنوا من إيجاد صلة بين ضغط الدم وجنس الطفل الذي تلده الأم، والطريقة، وفقا للعلماء أنفسهم، ليست دقيقة للغاية، لأنه بالإضافة إلى الضغط، هناك عوامل أخرى تؤثر أيضا على الجنس.

ومع ذلك، بشكل عام، وفقا للعلماء، هناك علاقة اتضح أن المؤشر المرتفع يشير إلى ولادة ولد، والمؤشر المنخفض - فتاة.

وشملت دراسة العلماء نساء من كندا والصين كن يتوقعن أطفالا بالإضافة إلى ضغط الدم، تم أخذ وزن الأم ومحيط الخصر ومستوى الذكاء ومستوى الكوليسترول في الاعتبار أيضًا.

ونتيجة لذلك، ثبت أنه إذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل، فمع احتمال 100٪ تقريبًا كانت المرأة تتوقع صبيًا.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.

ضغط الدم الطبيعي

إذا كانت قراءة ضغط الدم أقل من 120/80 ملم زئبقي.

ارتفاع ضغط الدم الطفيف

يتراوح الرقم العلوي بين 120 و129 ملم زئبقي والرقم السفلي أقل من 80 ملم زئبقي، وليس أعلى منه.

فرط ضغط الدم من المرحلة الأولى

يتراوح الرقم العلوي بين 130 و139 ملم زئبقي أو يكون الرقم السفلي بين 80 و89 ملم زئبقي.

فرط ضغط الدم من المرحلة الثانية

يكون الرقم العلوي 140 ملم زئبقي أو أعلى أو يكون الرقم السفلي 90 ملم زئبقي أو أعلى.

يُوصَف ضغط الدم الذي يتجاوز 120/180 ملم زئبقي بأنه نوبة أو أزمة فرط ضغط دم طارئة. وفي هذه الحالة، ينبغي طلب الرعاية الطبية الطارئة لأي شخص تصل قراءات ضغط دمه إلى هذا الحد.