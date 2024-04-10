كيف يظهر السرطان.. 4 أعراض على ساقيك لا تتجاهلها

يقول العلماء إن مشاكل الساقين يمكن أن تشير إلى أمراض مختلفة، بما في ذلك الأمراض الخبيثة، وأخبر الخبراء الصينيون كيف يمكن أن يظهر السرطان الذي يتطور لدى الإنسان، وفي هذا الصدد نصحوا بعدم تجاهل بعض الأعراض التي تحدث على الساقين.

ونقل موقع WeChat عن الخبراء أن "نصف الدم والأعصاب والأوعية الدموية في الجسم كله يتم توزيعها في الأطراف السفلية، لذلك يمكن أن تظهر العديد من الأمراض على شكل حالات غير طبيعية في الأطراف".

الألم في الساقين

قد يحدث الألم في الساقين كعلامة على السرطان النقيلي. يصبح هذا الألم مزمنًا، ويميل إلى تعزيزه في الليل، ولا تستطيع العلاجات التقليدية التعامل معه.

الأورام

أوضح الأطباء كيف يمكن أن تظهر الساركوما العظمية، التي غالبا ما تصيب المراهقين. وقد يدل على وجود ورم (كتلة) في الساق لسبب غير معروف.

التكوين صلب عند اللمس، ويمكن الشعور بالأوردة السطحية قد يكون الورم والأنسجة الرخوة القريبة مؤلمة عند الضغط عليها.

الوذمة

في بعض الحالات، يصبح تورم الساقين العلامة الأولية للسرطان، ووأوضح العلماء أن الخلايا السرطانية، التي تتكاثر في الجسم، يمكن أن تنتشر إلى الأوعية الدموية والأعصاب - وهذا يساهم في التهاب وتورم وألم في الساقين.

لون الجلد

قد يشير الجلد الداكن على الساقين إلى حدوث اضطراب في التمثيل الغذائي وقد يكون سبب هذا التغيير هو زيادة نشاط وعدد الخلايا السرطانية في الجسم.

ما هو السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

أشهر أنواع السرطان

سرطان المثانة

سرطان الغدة الدرقية

سرطان الكبد

سرطان الدم اللوكيميا

سرطان القولون

سرطان عنق الرحم

سرطان الرئة

سرطان المعدة

سرطان البروستات

سرطان الثدي