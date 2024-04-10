قيادات الأوقاف يؤدون خطبة الجمعة القادمة بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية

يشارك قيادات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في أداء خطبة الجمعة القادمة الثالث من شوال ١٤٤٥ هـ الموافق 12 من أبريل ٢٠٢٤ م.

مشاركات قيادات الأوقاف في خطبة الجمعة

أوضحت الأوقاف، أن مشاركة قياداتها فب خطبة الجمعة يأتي وفق الجدول التالي:

1. د/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني - سيدي الفولي- المنيا

2. د/ محمد عزت - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - سيدي أبو الخير- اهناسيا- بني سويف

3. د/ نوح العيسوي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - البحر- قطور- الغربية

4. د/ أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - المسجد الشرقي الكبير بالعجوزين- دسوق- كفر الشيخ

5. د/ محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - الكبير- دندنا- القليوبية

6. د / خالد غانم - مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة - جاليريا- التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

7. د/ عمرو الكمار - مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة - كريستال عصفور- القليوبية

8. الشيخ / عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - الجهيني- العمرانية- الجيزة

9. الشيخ / محمد إبراهيم سليمان - مدير عام المراكز الثقافية - التقوى- المنصورة- الدقهلية

10. د/ رمضان عفيفي - مدير مكتب أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ناصر- بنها- القليوبية

11. الشيخ / خالد أبو القاسم - مدير مكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة - عبد المغني بالقصر- نجع حمادي- قنا

12. الشيخ / محمد رفاعي كساب - مدير مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - الكبير بيبرس- قليوب- القليوبية

13. الشيخ / محمد ملكه - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد - التوبة- دمنهور- البحيرة

14. الشيخ / أحمد الغنام - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - الكبير بالشعراوي- حوش عيسى- البحيرة

15. الشيخ / مكاوي حسين - عضو مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة - أبو فراج- ديرب نجم- الشرقية

16. الشيخ / حمادة محمد العنتبلي - عضو الإدارة العامة لشئون المساجد - الكبير بالصرادوسي- دسوق- كفر الشيخ

17. الشيخ / عبد الله السيد رحيم - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - المغفرة- مدينة بدر- القاهرة

18. الشيخ / إسلام النواوي - عضو مكتب الوكيل الدائم - قاهر التتار- القاهرة