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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة

افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن افتتاح 16 مسجدًا يوم الجمعة 12 / 4 / 2024م، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا.

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أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 901 مسجد منها 706 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و195 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12/ 4 / 2024م عدد (11923) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (123) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد عمر بن الخطاب – الغنايم شرق - الغنايم
2. مسجد علي بن أبي طالب – نزلة بدوي - ديروط
3. مسجد خالد بن الوليد –  بجوار جامعة سفنكس - مدينة أسيوط الجديدة

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه
4. مسجد عطية غازي – أبو خطيب 2 قرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير
5. مسجد زويل البحري – قرية سحالي دمسنا – مركز أبو حمص

.مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
6. مسجد الدعوة – الشيخ زياد – مغاغة 
7. مسجد المنشاوي – أبو بشت - مغاغة
8. مسجد التقوى – عزبة عبد الغفار  عقيلة -مغاغة
9. مسجد عبد الوهاب محمد – إدمو - المنيا
10. مسجد الرحمن – عزبة محمد ربيع  - صفط الخمار 
11. مسجد الرحمن – الشراينة – سمالوط

مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
12. مسجد النور – غبريال – صان الحجر
13. مسجد أمين عمر – عزبة أمين عمر – النوافعة – فاقوس

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
1. مسجد التقوى – عزبة البوشي – جريس – أبو قرقاص

مديرية أوقاف الدقهلية
م - المسجد وعنوانه
2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة نجم ليسا  - مركز الجمالية

مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
3. مسجد النور آل ضرار – نجع القراقرة – أولاد عزاز – مركز سوهاج

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