الآلاف يشاهدون كسوف الشمس الكلي في دول عدة حول العالم.. فيديو

خرج الآلاف من الأشخاص في عدة مدن حول العالم لمشاهدة الكسوف الكُلي للشمس والذي دام لمدة ثلاث دقائق يوم الاثنين الماضي.

واختلفت الأنشطة المصاحبة لمشاهدة الكسوف من انتشار المشاهدين بالحدائق العامة إلى عقد حفل زواج جماعي تحت ظلام سماء النهار جراء الكسوف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وضرب العالم الاثنين الماضي موعدا مع كسوف الشمس، حيث شهدت الكرة الأرضية كسوفا كلياً للشمس، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـ، ويعتبر هو أول كسوف شمس فى 2024.

ويحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط مستقيم ويكون القمر في المنتصف، فيقوم بحجب ضوء الشمس عن الأرض، مما يمكننا من رؤية هالة شمسية مضيئة حول القمر المعتم.

موعد كسوف الشمس 2024

وبدأ الكسوف في الساعة الـ5:40 مساءً بتوقيت القاهرة ولم يرى في مصر والوطن العربي.

ووفقا لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فكسوف الشمس منذ بدايته وحتى نهايته يستغرق مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريبًا، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وفقا للحسابات الفلكية.

وعلى الرغم من أن الكسوف سيحدث في أماكن محددة وليس جميع أنحاء العالم، إلا أن الكثير من الأشخاص حريصون على مشاهدة هذا الحدث من خلال التغطية الإعلامية.

أماكن رؤية كسوف الشمس 2024

-غرب أوروبا

-أمريكا الشمالية

- شمال أمريكا الجنوبية

- المحيط الباسفيكي

- المحيط الأطلنطي

- القارة القطبية الشمالية.

الأهمية العلمية لكسوف الشمس

وينطوي الحدث على أهمية علمية أيضًا، إذ تطلق وكالة ناسا من ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة ثلاثة صواريخ تجارب قبل الكسوف وخلاله وبعده، بهدف قياس التغيرات الناجمة عن الظلام في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض والغلاف الأيوني، حيث يمر قسم كبير من إشارات الاتصالات.

وستصبح الهالة الشمسية، وهي الطبقة الخارجية لغلاف الشمس، مرئية بوضوح خلال الكسوف. إلا أنّ مراقبتها دقيقة جدًّا لأنها تشكل المكان الذي تحدث فيه التوهجات الشمسية.

وسيتسبب الكسوف بتغيرات في سلوك الحيوانات التي تُعدّ حساسة للتغيرات في الضوء ودرجة الحرارة. فقد تبدأ الديوك والجنادب بالصياح، وستتوقف الطيور عن التحليق.