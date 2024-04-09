10 استعدادات من مستشفيات جامعة القاهرة في عيد الفطر

استعدت مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال المرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك، برفع درجة التأهب القصوى.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، برفع درجة الاستعدادات جميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة.

استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة