10 استعدادات من مستشفيات جامعة القاهرة في عيد الفطر
استعدت مستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال المرضى خلال أيام عيد الفطر المبارك، برفع درجة التأهب القصوى.
ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، برفع درجة الاستعدادات جميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.
ونبه رئيس جامعة القاهرة بقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة.
استعدادات مستشفيات جامعة القاهرة
- قبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة في مستشفيات جامعة القاهرة سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات العاجلة.
- تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة في مستشفيات جامعة القاهرة.
- وقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين في مستشفيات جامعة القاهرة.
- زيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية في مستشفيات جامعة القاهرة.
- تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات جامعة القاهرة.
- التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم، واستعدادات مركز السموم في مستشفيات جامعة القاهرة.
- توافر الأمصال اللازمة في مستشفيات جامعة القاهرة لحالات التسمم الغذائى الطارئة.
- عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن في مستشفيات جامعة القاهرة على مدار الساعة.
- مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدني وصلاحيتها للاستخدام في مستشفيات جامعة القاهرة.
- تواجد مشرفي وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أي حالة طوارئ وتذليل العقبات في مستشفيات جامعة القاهرة.