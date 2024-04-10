الاحتلال الإسرائيلي يخرب مستشفى الأمل بخان يونس ويحولها إلى أطلال.. فيديو

نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صورًا تُظهر حجم الدمار الذي لحق بمستشفى الأمل في خان يونس عقب الانسحاب الإسرائيلي من مدينة غزة والمناطق المجاورة للمستشفى في المدينة.

وقالت الجمعية إن الدمار الذي لحق بالمستشفى كان شديداً لدرجة أن القوات الإسرائيلية "ألحقت دمارا واسع النطاق ولم يعد المستشفى قادرا على تقديم الخدمات للمرضى والجرحى".

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وصدم الفلسطينيون بالحالة التي وجدوا عليها مدينتهم خان يونس، التي لم يعد بالإمكان التعرف عليها يوم الإثنين بينما كانوا يتدفقون ما تبقى من البيوت المدمرة، جراء قصف القوات الإسرائيلية التي انسحبت من خان يونس جنوب غزة يوم الأحد، بعد أشهر من القتال والقصف.

وقد جاء أولئك الذين عادوا إلى خان يونس على ظهور المركبات والشاحنات وعربات تجرها الحمير، وحتى سيرًا على الأقدام، ليشهدوا الدمار المعبر عن أكثر الهجمات العسكرية تدميراً وفتكاً في العالم في العقود الأخيرة، مما جعل معظم المنطقة الساحلية الصغيرة غير صالحة للعيش، بالنسبة لسكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، اليوم الثلاثاء، بأنها انتشلت جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب قوات الاحتلال من كلا المنطقتين.

وذكرت الطواقم في بيان صحفي أن العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وناشد الدفاع المدني في قطاع غزة المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مؤكدة أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.

شُهداء ومُصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، طال عددًا من المناطق في قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد شخصين وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين.

واستشهد رجل وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المدنيين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة.

ووسط القطاع، استشهد شخصان وأصيب آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية برجا سكنيا في مدينة الزهراء شمال غرب النصيرات.

وفي الجنوب.. استشهد شخصان وأصيب آخرون، جراء قصف استهدف منزلا في حي التنور شرق مدينة رفح.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذيفتين وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ساحل مدينة رفح.

وفي خان يونس.. انتشل مواطنون ومسعفون نحو 84 جثمان شهيد، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام المواطنون بدفنها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.