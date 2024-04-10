مرور الغربية يتصدى لسرعة السيارات الجنونية بمطبات هوائية

تصدى مرور محافظة الغربية لسرعة السيارات الجنونية بشارع البحر بطنطا رغم وجود رادار من الجهتين، بتركيب مطبات هوائية قبل إشارة المشاة مع تفعل تشغيلها وترسيخ حق الأمان للمواطن فى الانتقال بين جهتى الشارع بأمان لا سيما بعد تعدد الحوادث وتصاعد المخاوف من وقوع حوادث جديدة.



وكان أهالى طنطا شكوا أكثر من مرة من سرعة السيارات وعدم احترام إشارات المشاة

فقام العميد وائل حمودة مدير إدارة المحافظة بتنفيذ تعليمات اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية بوضع حل يحسم المشكلة ويحقق الشعور بالأمان للمواطنين وخصوصا كبار السن.



وتم تنفيذ خطة المطبات وتركيبها قبل كل إشارة مشاة مما أجبر السائقين على التهدئة واحترام الإشارات والوقوف عدة ثوان حتى تفتح الإشارة لسير السيارات.



وقد سادت حالة من الارتياح بين المواطنين بالتزام السيارت مما أتاح لهم المرور من الجهتين بأمان

ومازال مطلب المواطنين من د- طارق رحمى محافظ الغربية بفتح منفذ من السور الذى يفصل بين الجهتين بنطاق دار المناسبات كبديل للفتحة الخاصة بالمشاة والتى أغلقها المحافظ وأصر على عدم توفير بديل لها، مما تسبب فى سخطهم الشديد وتكرار مطالبهم المستحق.