5 محظورات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محظورات داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لمواجهة أعمال غش.

ووجه وزير التربية والتعليم بمواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو الكترونية أو أية أوراق دراسية".

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

محظورات داخل لجان الشهادة الإعدادية 2024

الهاتف المحمول. السماعات. الساعة البلوتوث. الأجهزة الإلكترونية. الكتب والأوراق.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استخدام آلية لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف المحافظات.

ووجه وزير التربية والتعليم باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ثم عدلت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ليوم 8 مايو بعد انتهاء أعياد الأخوة المسيحيين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 كما هو مقرر لها من قبل.

ووجه وزير التعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية وليس على مستوى الجمهورية.

