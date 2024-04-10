حمدي الميرغني لزوجته وابنته: "كل عيد وانتو عيدي"

حرص الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر حمدي في الصورة رفقة زوجته وابنته من صلاة العيد.

وعلق: "كل عيد وانتو عيدي".

وكان استضاف الفنان رامز جلال الفنان حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبد الفناح ضمن برنامج رامز جاب من الآخر والذي عرض طوال شهر رمضان على قناة "Mbc مصر".

ونشر "رامز" صورة لهما من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهرا خلالها بملايات عقب وقوعهما في الطرنش وعلق: "حمدي وإسراء بعد ما استخدمت معاهم الغباء".



واستضاف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

وكان شارك الفنان حمدي الميرغني فيديو ساخرا بصحبة الفنان أحمد حلمي من كواليس مسرحية تييت.

ونشر حمدي الميرغني عبر حسابه على إنستجرام فيديو بصحبة أحمد حلمي وتحدث فيه نصًا: «يا جماعة أنا خلصت مسرحية تييت واكتشفت موهبة جامدة جدًا، وافتكروا اسمه كويس هيبقى نجم قادم بقوة».

وتحدث أحمد حلمي في الفيديو قائلاً: «اسمي أحمد حلمي، وبحبك أوي يا أ. حمدي، ونفسي أشتغل معاك».

وكان احتفل الفنان حمدي الميرغني بانتهاء عروض مسرحية "تييت" بطولة النجم أحمد حلمي في "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر "الميرغني" صورة من كواليس المسرحية عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة عدد من أبطال المسرحية وهم الفنان أحمد حلمي، الفنان محمد رضوان، الفنانة هنا الزاهد، والطفل جان رامز وعلق: "انهاردة اخر يوم للمسرحية شكرًا من قلبي لكل الجمهور اللي شرفنا ونورنا ويارب دايمًا نفضل عند حسن ظنكم".

قصة المسرحية

تدور أحداث مسرحية "تيييت" في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

وكان حرص الفنان حمدي الميرغني على الترويج لمسلسل «للأذكياء فقط» المقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل.

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ونشر حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي بـ«إنستجرام» عدة صور من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: «مسلسل للأذكياء فقط ، إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم.. والمسلسل يعجبكم».