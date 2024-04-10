ميس حمدان تحتفل بعيد الفطر: العيد فرحة

حرصت الفنانة ميس حمدان على مشاركة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وعلقت ميس حمدان قائلة: "العيد فرحة".

وكانت شاركت الفنانة ميس حمدان فى فيلم “السيستم” كضيفة شرف والفيلم يشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش، بسنت شوقى ومجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعى لايت والفيلم تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

أسود ملون

من ناحية أخرى تنتظر الفنانة ميس حمدان عرض فيلمها الجديد “أسود ملون” الذي تجسد خلاله شخصية ملكة فرعونية تدعى "زي"، والعمل تأليف أحمد عثمان وإخراج حسن البلاسى وبطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد الكيلاني أحمد فتحي، تارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين وتدور أحداث الفيلم في اطار كوميدى فانتازى.

بينما تنتظر ميس حمدان عرض مسلسل "عودة البارون" المكون من 15 حلقة مع النجم حسين فهمى الذى انتهت من تصويره منذ فترة، والعمل يشارك في بطولته خالد سليم، إيهاب فهمي نهال عنبر، ريهام سعيد، ريهام سعيد، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء المرغني، وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد، وربيع زيتون، آلان الزغبي، والسورية كاترين على، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر وإخراج سامر خضر.

من ناحية أخرى، طرحت ميس حمدان آخر أعمالها الغنائية بعنوان "شيك ومهندم " من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع لهانى يعقوب ستوديو وماستر ماهر صلاح، وأخرج الكليب جريزمان، وتقول كلمات الأغنية :"جيه من نفسه شيك ومهندم في نفسه.. حلو اللبس اللي لابسه.. بس الأحلى اللي لابسه إيه، إيه.. جيه على سهوة زي السكر في القهوة أيوة بذوب بعشق بهوى ده أنا من البرج العالي بهوى العالي بهوى.

وكانت كشفت الفنانة ميس حمدان سبب ابتعادها عن الوسط الفني لمدة خمس سنوات، قبل عودتها الى التمثيل من خلال فيلم "السيستم"، الذي تشارك أحمد الفيشاوي في بطولته، ويُعرض حالياً في دور السينما.

وقالت ميس إنها غابت عن جمهورها مدة خمس سنوات لظروف تخصّها، مؤكدةً أنها تحاول العودة الى الساحة الفنية خطوةً بخطوة، والبداية كانت من خلال مشاركتها في فيلم "السيستم".

وأكدت ميس حمدان أنها تتحضّر لفيلم جديد مع رنا رئيس ومحمد كيلاني بعنوان "أسود ألوان"، متمنيةً أن ينال إعجاب الجمهور.