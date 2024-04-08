نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة في عيد الفطر
قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 في فترة عيد الفطر.
وأوضح الخبير التربوي أن فترة العيد تعتبر من أكثر الفترات خطورة على وقت الطالب وخاصة طالب الثانوية العامة لكثرة المشتتات والغياب النسبي للهدوء والسكينة في البيت ومكان السكن.
ووجه الخبير التربوي النصيحة للأسرة بمراعاة مجموعة من الأمور المهمة لضمان مرور هذه الفترة بسلام دون أن تترك أثارها السلبية على نفس طلاب الثانوية العامة 2024.
نصائح لأسر طلاب الثانوية العامة
- عدم حرمان طالب الثانوية العامة بشكل كامل من ممارسة حقه في الترفيه عن نفسه لبعض الوقت خاصة في اليوم الأول من أيام العيد لأن حرمانه بشكل كامل من الحصول على قدر مناسب من الترفيه سيجعل ذهنه منشغلا بهذا الأمر لفترة طويلة ويؤثر على تركيزه وقدرته على التحصيل.
- يجب على الأسرة مساعدة طالب الثانوية العامة على تنظيم وقته والتحكم فيه والشعور بالمسؤولية وعدم إهدار جزء كبير من الوقت في أنشطة لا جدوى منها.
- توفير الهدوء وعدم المبالغة في الاحتفال بالعيد بشكل فيه إسراف في مظاهر الاحتفال تسبب ضوضاء أو تستثير ميول ورغبات طالب الثانوية العامة للمشاركة فيها كالقيام مثلا بالسفر لمكان بعيد للترفيه لعدة أيام أو غير ذلك من الأنشطة التي تستهلك وقت الطالب ويجد صعوبة في مقاومة الانجذاب لها.
- الاهتمام بنوعية الغذاء الذي يقدم لطالب الثانوية العامة فكثير من الأطعمة التي ترتبط بمناسبة العيد إذا تناولها الفرد بكميات كبيرة فإنها قد تسبب مشاكل في الهضم والمعدة تؤدي أيضا إلى الحد من قدرة الطالب على التركيز وتتسبب له في التعب الذي يبعده جزئيا عن المذاكرة .
- الاقتصاد في الزيارات مطلوب لتوفير قدر أكبر من الاستقرار والهدوء داخل المنزل ولا يعني ذلك عدم تبادل التهاني أو زيارة الأقارب ولكن يجب تنظيم هذه العملية بحيث لا تستغرق وقتا طويلا ولا تتعدد بشكل مبالغ فيه.
- يجب على الأسرة أن تشعر طالب الثانوية العامة بأنها شريكة له في المهمة التي يقوم بها وأن تظهر الاهتمام بما يقوم به فالمشاركة الوجدانية وإشعار الطالب أن الأسرة معه في نفس المركب تخفف لديه الشعور بالاغتراب وتخفف من حدة التوتر والقلق وتمنحه مستويات عالية من الثقة بالنفس والدافعية للانجاز.
- تحديد مسؤوليات لكل فرد في الأسرة يقوم بها لمساعدة طالب الثانوية العامة على المذاكرة في جو أفضل.
- عدم الظهور أمام طالب الثانوية العامة بمظهر غير المهتم وإلقاء مسؤولية المذاكرة والتفوق على الطالب وحده وأن الأسرة لا دخل لها بما يقوم به من مذاكرة وعليها أن تستمتع بالعيد وتخرج للتنزه وترك الطالب وحيدا للمذاكرة فهذا الشعور يعمل على زيادة الشعور بالضغوط والحزن لدى الطالب وربما الاكتئاب أيضا .