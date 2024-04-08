نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة في عيد الفطر

قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024 في فترة عيد الفطر.

وأوضح الخبير التربوي أن فترة العيد تعتبر من أكثر الفترات خطورة على وقت الطالب وخاصة طالب الثانوية العامة لكثرة المشتتات والغياب النسبي للهدوء والسكينة في البيت ومكان السكن.

ووجه الخبير التربوي النصيحة للأسرة بمراعاة مجموعة من الأمور المهمة لضمان مرور هذه الفترة بسلام دون أن تترك أثارها السلبية على نفس طلاب الثانوية العامة 2024.

نصائح لأسر طلاب الثانوية العامة