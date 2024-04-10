وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفي طهطا العام والمراغة المركزي
أشاد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج بسير العمل وانضباط العاملين بالمستشفيات التي تفقدها منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.
و قدم خالص شكره وتهانيه للعاملين بمستشفي طهطا العام و المراغة المركزي و ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها منذ قليل لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.
جدير بالذكر أن وكيل صحة سوهاج تفقد اليوم مستشفي طما المركزي و جهينة المركزي ووحدة طب الأسرة بقرية أم دومة و أشاد ايضا بالإنتظام والخدمة .
وتأتي هذه الزيارات المكثفة بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمتابعة الخدمات الصحية و الإطمئنان علي حصول المواطنين عليها بالمنشأت الصحية بالمحافظة