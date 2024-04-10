القلق يضرب ريال مدريد قبل موقعة العودة أمام السيتي

سادت حالة من القلق لدي الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، بعد تراجع مستويات الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام خلال الفترة الأخيرة.



وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن هناك تراجعًا واضحًا في مستوى بيلينجهام الفني خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تسجيله 3 أهداف فقط في عام 2024، بجانب ابتعاده عن إحداث الفارق مع الملكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن السبب وراء تراجع أداء بيلي مع ريال مدريد، حيث أكدت أن تراجع الحالة البدنية للاعب هو ما أدى إلى هذا الأمر، مؤكدة على أن الدولي الإنجليزي لم يحصل على راحة خلال الخمسة أشهر تلماضية.

وأشارت إلى أن بيلينجهام من نوعية اللاعبين الذين يركضون عدد كبير من الكيلومترات على أرضية الملعب، ما بين الدفاع والهجوم.

وشددت على أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، يعرف جيدًا أن بيلينجهام لم يحصل على راحة وهذا هو السبب في تراجع مستواه، مما يعمل على منحه براحة خلال الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد تعادل أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريق، بالأمس الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي شهدها ملعب “سنتياجو بيرنابيو”، لينتظر لقاء العودة، والذي سيقام على ملعب “الاتحاد” الأسبوع المقبل.