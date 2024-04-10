بأول أيام العيد.. دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها في الغربية

أمرت النيابة العامة، بالتصريح بدفن جثمان سيدة في العقد الرابع من العمر لقيت مصرعها بعد أن صدمتها تريلا أثناء عبورها الطريق بالطريق الزراعي أمام مدخل ميت حبيش البحرية داخل مركز طنطا وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

في أول أيام العيد.. دفن جثة سيدة لقيت مصرعها في الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل في العقد الرابع من عمره إثر حادث اصطدام تريلا بها أمام مدخل ميت حبيش بمدينة طنطا وذلك عند مرورها الطريق لشراء ملابس العيد من المحلات الموجودة بطنطا.

القبض على 7 أشخاص خلال حملة لملاحقة متجري المواد المخدرة بالقاهرة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش ، كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة).

وتم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة

سقوط شخص يدير كيانًا تعليميًّا وهميًّا في كفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن كفر الشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص يدير كيانا تعليميا وهميا «بدون ترخيص» كائنا بدائرة مركز شرطة أول كفر الشيخ.

كانت معلومات أكدتها التحريات قد وصلت لمدير أمن كفر الشيخ و مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بقيام أحد الأشخاص بدائرة مركز كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية «مزورة»، وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه، وبحوزته 79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية، 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية، طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية، مطبوعات دعائية، كتب دراسية مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.