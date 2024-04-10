أعضاء اتحاد المصريين ببريطانيا يحتفلون بالعيد في المركز الإسلامي بلندن "صور"

وسط حشود الجاليات المسلمة..

توجه مئات الآلاف من أبناء الجاليات الإسلامية والعربيه والمصرية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة المركز الاسلامي في العاصمة البريطانية لندن .

ونظراً للزحام الشديد في المركز الاسلامي أقيمت الصلاة على عدة مرات حتى يمكن استيعاب اعداد المصلين ، وكانت خطبة العيد التي تضمنت المعاني السامية لعيد الفطر المبارك وفضائل صوم شهر رمضان الكريم مع الدعاء بالسلام والخير والصلاح للأمة الإسلامية.

وتقدمت مرفت خليل رئيس الاتحاد في بريطانيا بالتهنئة إلى الجالية المصرية والمسلمة في بريطانيا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بكل خير وسلام.

كما أشارت إلى ضرورة التكاتف بين الجاليات الإسلامية والتكافل الاجتماعي فيما بينهم ، ثم توجه ابناء الجالية المصرية مجتمعين لتناول وجبة الغذاء في أحد المطاعم المصرية في وسط العاصمة البريطانية وكان اللقاء فرصه يتقابل فيها ابناء الجالية المصرية وأعضاء الاتحاد العام من شتى مناطق انجلترا والمناطق المحاورة لها .

يشار إلى أن المسلمين في المملكة المتحده في ازدياد مستمر حيث يقترب المسلمون هناك حوالي ١٠ % من تعداد المقيمين في انجلترا وويلز وحدها ويقع الغالبية منهم في العاصمة البريطانية لندن يمثلون الجاليات من أصول مصرية وتركية وأفغانية وسورية وبوسنية وهندية، وعادة ما يتدفقون إلى المركز الإسلامي للمعايده والتواصل وإجراء الاحتفالات الاجتماعية بهذه المناسبة.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.