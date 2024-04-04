وزيرة الهجرة: المصريين بالخارج حاضرين بقوة في كل النقاشات

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة ، في حضور مأدبة سحور رمضاني، دعت إليه بالأمس، بحضور لفيف من رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية الكبرى والكتاب، وأقطاب ورؤساء لجان ونواب البرلمان المصري بمجلسيه، ورجال الفن والإعلام والرياضة، وكبار رجال الدولة وعدد من الكتاب من المصريين في الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة: “ الحقيقة إن المصريين بالخارج حاضرين بقوة في كل النقاشات، نتحدث بصراحة أيضا عن إنجازاتهم وخطط الوزارة لربطهم بالوطن، فتحياتي لكل إعلامي واعي يحرص على إبراز جهود الدولة ومؤسساتها، وأؤكد دائما أن الكلمة رسالة وأمانة”.

وتابعت: “ يحضرني هنا قصيدة كاتبنا العظيم عبد الرحمن الشرقاوي، هل تعرف معني الكلمة؟.. قصيدة عظيمة… أرجو أن تبحثوا عنها لتطلعوا عليها فهي تلخص قوة الكلمة وعمق تأثيرها”.

واختتمت الوزيرة: "حفظ الله أدباءنا وكتابنا الذين يراعون ضمائرهم في كل ما ينقلون. وكل عام وموقع "بصراحة" بخير وإعلامنا الناضج الواعي دائما معطاء".

وفي السياق ذاته، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤخرا في حفل الإفطار السنوي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة (GIZ)، الشريك الممثل للحكومة الألمانية في إدارة المركز المصري الألماني للتدريب والتوظيف وإعادة الإدماج، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لأندرياس أدريان، المسئول عن التدريب الفني في مصر والمشرف على إدارة المركز مع وزارة الهجرة عن الGIZ، حرصها على التواجد مع شركاء وزارة الهجرة للاحتفال بشهر رمضان الفضيل كمجموعة عمل واحدة، تعزيزا للتعاون الثنائي بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية في عدد من ملفات العمل ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف التدريب من أجل التوظيف والذي يتم العمل عليه من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، الذي يعد نموذجا رائدا في التدريب من أجل التوظيف، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في ضوء الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والأجنبي وفقا لأعلى معايير التدريب.

وأضافت وزيرة الهجرة أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء على ما تحقق من نجاحات، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني في ملف التدريب من أجل التوظيف.

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