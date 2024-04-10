فريدة سيف النصر تفجر مفاجأة لـ"الوفد" بعد تصدرها التريند بموتها المفاجئ فى"العتاولة"

تصدرت النجمة فريدة سيف النصر مؤشرات البحث "التريند" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نهاية العتاولة المليئة بالغموض حول اختفاء شخصية سترة العترة وموتها المفاجئ دون ظهور مشاهد تنقل الحدث للجمهور، لذلك انتشرت تساؤلات الجمهور لكشف اللغز.

انتشرت تعليقات الجمهور حول اختفاء وموت أم العتاولة دون سبب واضح للمشاهدين، وأبرز التعليقات المتداولة بين رواد السوشيال ميديا : " سترة راحت فين؟، فين سترة وازاي المسلسل ينتهي النهاية دي بجد؟، هي سترة ماتت أمتي وفين".

تعليقات الجمهور بسبب اختفاء سترة

تعليقات الجمهور بسبب اختفاء سترة

تعليقات الجمهور بسبب اختفاء سترة

تعليقات الجمهور بسبب اختفاء سترة

تعليقات الجمهور بسبب اختفاء سترة

كشفت فريدة سيف النصر خلال تصريحاتها لـ"الوفد"، عن سر لغز اختفائها فى الحلقات الأخيرة من مسلسل العتاولة، كما أنها أعربت عن سعادتها بردود أفعال الجمهور وكم التعليقات الإيجابية وتساؤلات المشاهدين عنها، بعدما تسبب موتها المفاجئ فى صدمة وإثارة جدل بين رواد السوشيال وميديا ومتابعى العمل، وسيطر الغموض علي نهاية مسلسل العتاولة، لذلك اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بحثاً عن سر اختفاء شخصية سترة العترة وسبب موتها المفاجئ دون مقدمات.

أعربت فريدة سيف النصر عن سعاتها بردود أفعال الجمهور عن شخصيتها فى مسلسل"العتاولة"، قائلة: " سعيدة جداً بردود أفعال جمهوري الحبيب وتفاعلتهم القوية واهتمامهم بأدق تفاصيل شخصية "أم العتاولة"، فهم جميعاً بمثابة عائلتي الكبيرة وأسرتي التي أنتمي لها وتنتمي لي منذ بداية مشواري الفني، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير على دعمهم الدائم والمستمر والمميز بالنسبة لي.

فريدة سيف النصر

فريدة سيف النصر تكشف سر لغز اختفائها فى العتاولة

أوضحت فريدة سيف النصر خلال تصريحاتها لـ"الوفد" عن سر اختفائها بالحلقات الأخيرة من مسلسل "العتاولة"، معلقه: " اولاً أوجه التهنئة والشكر لجميع صناع العمل على النجاح الكبير الذي حققه المسلسل ونال ما يستحق، ثانياً عدم ظهورى فى الحلقات الأخيرة هو أمر خارج عن أرادتي، ولم أتدخل في قرارات مؤلف ومخرج العمل، واقصي ما يمكنني فعله هو مناقشتهم على مشاهد سوف أقوم بتقديمها حينها، ولكني سعيدة بالنجاح المميز الذي حققه "العتاولة" بعد مجهود كبير كان كرم وفضل الله عظيماً علينا جميعاً.

أضافت فريدة سيف النصر فى حديثها عن إثارتها جدلاً واسعاً وتصدرها التريند بغيابها عن آخر 3 حلقات، معلقه: " تضاعفت سعادتي بالمسلسل وحبي لجميع طاقم العمل، كما أن تساؤل الجمهور على سترة العترة لمس قلبي بحماسهم المبهر لمعرفة تفاصيل اختفائي.