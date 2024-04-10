مجلس الحرب الإسرائيلي: القتال مستمر في غزة

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، أن القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج، وفقُا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في غزة من القيادة المركزية الأمريكية:

في سياق متصل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية ما قامت به أخيرًا لمساعدة الشعب الفلسطيني بآخر يوم في شهر رمضان المبارك الموافق 9 أبريل 2024.

وأعلنت القيادة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها قامت أمس في تمام الساعة 1:00 ظهرا (بتوقيت غزة)، بعملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت القيادة، أن العملية المشتركة تضمنت اربع طائرات من طراز (سي-130) تابعة للقوات الجوية الأمريكية وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في التسليم الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وقالت القيادة أن الطائرات الأمريكية أنزلت ما يزيد على 50،600 وجبة طعام على شمال غزة وهي منطقة ذات حاجة ماسة، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

ولفتت إلى أنها حتى الآن أنزلت الولايات المتحدة ما يقرب من 767 طنًا من إمدادات المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع تسهم في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتعد عمليات الانزال الجوي هذه جزءًا من جهد متواصل، ويستمر التخطيط لعمليات إنزال جوي للمساعدات لاحقًا.

يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,360 مواطنًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,993 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

إعلام عبري يكشف خطة انسحاب الجيش السرية من غزة:

بينما كشفت صحيفة إسرائيلية خطة إسرائيل السرية وراء انسحاب كامل قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركًا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أملهم بأن يؤدي انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب القطاع إلى خروج المسلحين من مخابئهم.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، قال الضباط الإسرائيليون إن انسحاب القوات من قطاع غزة كان بسبب حالة من الإرهاق القتالي، وليس بادرة حسن نية فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

وشددوا على أن هناك تفهمًا وإدراكًا لعدم جدوى وجود جيش إسرائيلي كبير في غزة، وأنه دون الانتقال إلى مواقع قتالية جديدة، فإن حياة الجنود ستتعرض للخطر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن تؤدي حالة انسحاب القوات لخروج المسلحين من مخابئهم، حتى لو كان ثمن ذلك هو إطلاق الصواريخ.