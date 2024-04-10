إسرائيل تعتقد إيران ستوجه ضربة إليها بعد 12 أبريل

توقع مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن تقوم طهران بالرد على الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بعد 12 أبريل الجاري، بحسب ما جاء في نشرة تايمز أوف إسرائيل على الإنترنت.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإن إسرائيل تعتقد أن الرد الإيراني لن يأتي إلا بعد إجازة عيد الفطر الذي ينتهي في 12 أبريل، كما يعتقد الجيش أيضًا أن الهجوم سيستهدف أصولًا عسكرية أو استراتيجية وليس مواقع مدنية.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الجانب الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقوع هجوم من أي عدد من الوكلاء، أو من إيران نفسها، بالإضافة إلى احتمال وقوع هجوم متعدد المحاور.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في وقت سابق إن الوزارة أنهت الاستعدادات للرد على أي سيناريو محتمل قد يتطور فيما يتعلق بإيران.

يذكر أن في الأول من أبريل الجاري، أعلن الحرس الثوري الإسلامي أن سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قنصلية طهران في دمشق.

وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن طهران ستجعل إسرائيل تتوب عن الضربة، في حين تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي بأن الهجوم لن يمر دون رد، ولم تدل إسرائيل حتى الآن بأي تصريحات حول مسؤوليتها عن الغارة الجوية، ومع ذلك، قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري لشبكة CNN إنه وفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، لم تستهدف الغارة قنصلية إيران بل منشأة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي ادعى أنها كانت متنكرة في شكل مبنى مدني فقط.