مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تفعيل أنشطة التطوع والعمل الكشفي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية من خلال "الاداره العامه للشباب"مشاركة أعضاء نادى التطوع الجوالة فى الفعاليات التي ستستضيفها مراكز الشباب خلال عيد الفطر المبارك .

هذا ويعني العمل التطوعي تقديم العون والمساعدة للآخرين ، ليسود الخير في المجتمع ، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية ، حيث ينبع من الداخل ، ويزداد تطور ونمو المجتمع ، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة .

يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها ، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة ، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة .

تاتي هذه الانشطة في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الانشطه وشغل اوقات الفراغ .

وتابع الدكتورهً صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأسكندرية الاستعدادات لاستقبال الاحتفالات والأنشطة والبرامج والفعاليات المزمع تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك وكذا إطلاق اليوم الترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي بمراكز شباب، وإدخال البهجة والسعادة لهم بعيد الفطر المبارك، من خلال الألعاب والأدوات الترفيهية اللازمة، وكذلك توزيع هدايا للأطفال وأهالينا بالقرى والنجوع الواقعة في النطاق الجغرافي بالمراكز.

وجدير بالذكر ان وزير الشباب والرياضة، قد وجهه برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان، وتكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك ، واستقبال المواطنين والأسر ورواد وأعضاء مراكز الشباب بالمجان وكافة المنشآت الشبابية والرياضية ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية تفعل أنشطة التطوع والجوالة بالأسكندرية

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