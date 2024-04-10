أحمد كمال: رصيد الدقيق لدى المخابز يكفي أيام العيد

اكد احمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات، ويتلقى منها تقارير دورية وعلى مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع، وعمل المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام الى ان توجيهات الدكتور علي المصيلحي شملت ايضاً تسيير حملات يومية من الاجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات لمتابعة الحالة السوقية والتموينية وتوافر السلع وعمل المخابز، ونوه "كمال" الى ان جميع المخابز بها ثلاثة ايام من حصص الدقيق وان منافذ صرف السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل اجازة عيد الفطر المبارك وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.