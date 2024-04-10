صفاء أبوالسعود للسيسي: أول مرة أغني "أهلًا بالعيد" على المسرح

أعربت الفنانة صفاء أبوالسعود عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية عيد الفطر بوجود أبناء الشهداء، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الفنانة صفاء بعد أداء أغنية "أهلًا بالعيد"، ضمن فعاليات احتفالية عيد الفطر ، قائلًا: "يا أستاذة صفاء.. متشكر متشكر متشكر جدًا".

وردت الفنانة صفاء على الرئيس السيسي "ده أنا اللى متشكرة جدًا".

وتابعت الفنانة: "كل سنة وانت طيب وبصحة وعافية وسعادة انت وكل مصر وكل الموجودين.. وأنا سعيدة أني أول مرة أكون فى العيد معكم.. أهلًا بالعيد مخصوص علشان الاحتفالية.. أول مرة أغنيها على المسرح".

السيسي في احتفالية عيد الفطر: موجودون هنا اليوم بفضل تضحيات أبناء مصر

قال السيسي في كلمته: "إننا موجودون هنا بالعاصمة الإدارية الجديدة للاحتفال بعيد الفطر المبارك سويًا بفضل تضحيات أبناء مصر من الشهداء والأبطال "أبناؤكم وأزواجكم وآباؤكم".

وأضاف: "جميل أوي نكون النهارده مع أسرنا، أسر أهل مصر اللي إحنا بفضل الله موجودين هنا بالشكل ده بفضل تضحيات شهدائنا، ومش هننسى أبدًا ده، كل سنة وأنتو طيبين".

السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر:

أدى الرئيس السيسى صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

قدم الفنان “أحمد سعد” فقرة غنائية خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما كرَّم الرئيس السيسي أبناء وأسر شهداء الوطن، خلال احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء.

وشهد الرئيس خلال مشاركته احتفالية العيد مع أسر وأبناء الشهداء، فقرة غنائية عن شهداء الوطن، وسط بكاء الحاضرين.

كما شاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان “العيد بالنسبالك أيه؟”، خلال احتفالية العيد مع أبناء الشهداء.