انطلاق فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور مندي عكاشة ، جهودها في التلاحم والتضامن مع مواطني المحافظة ، وذلك من خلال حزمة مبادرات من بينها لبسك لغيرك عيد ، وتنظيم حفلإفطار جماعي للأيتام ، وفتح مراكز الشباب لصلاة العيد ،تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزارة الشباب والرياضة ، حيث انطلقت صباح اليوم مع أول تكبيرات عيد الفطر المبارك أولى فاعليات مبادرة العيد أحلي بمراكز الشباب .

وذلك ابتداءا بتوافد آلاف المصلين لأداء صلاة العيد ، وحضور الخطبة ثم فتح جميع المنشآت الرياضية ، من ملاعب وساحات ، وحدائق ، وحمامات السباحة أمام الجمهور بكافة طوائفه مجانا ، وبدون أية رسوم او اشتراكات ، كما يتم توزيع الهدايا والألعاب الصغيرة ، والترفيهية على الأطفال ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،ـ بفتح الهيئات الشبابية والرياضية أمام الجمهور مجانا خلال ايام العيد.

حيث اقيمت صلاة العيد في ٨ مراكز شباب لإدارة شباب المنيا ، كما تم توزيع الهدايا والألعاب الصغيرة والترفيهية ، على الأطفال ، كان من ابرزهم مركز شباب بني محمد سلطان ، وابو فليو ، وماقوسة ، حيث تم توزيع الهدايا عليهم ، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الأستاذ مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب والأستاذ أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا والتغطية الإعلامية للمنسق الإعلامي عبدالعزيز شادى.

وكانت مراكز الشباب والأندية بمحافظة المنيا ، قد استقبلت فجر اليوم مئات الآلاف من المصلين والمترددين من مختلف الأعمار والفئات، لأداء صلاة العيد والاحتفال بفرحة وبهجة العيد ، ومنذ أمس والاستعدادات تجرى على قدم وساق ، وبدأ توافد المواطنين مصطحبين أطفالهم وأسرهم منذ فجر اليوم فرحا وبهجة بقدوم العيد ، وقد تم توزيع العديد من الهدايا ولعب الاطفال على المترددين من الأطفال والشباب بمختلف مراكز الشباب احتفالا بالعيد، وقد فتحت مراكز الشباب حدائقها وملاعبها وكافة منشآتها الترفيهية أمام المترددين مجانا لاستقبال الجمهور للاستمتاع بفرحة العيد .

وقد وجه مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وعمل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقى كافة الشكاوى ، ومتابعة سير الإحتفالات بشكل مناسب لكافة المترددين ، فقد أصبحت مراكز الشباب مراكز خدمات مجتمعية ، ومتنفس جيد لكافة أطياف المجتمع.