محافظ كفرالشيخ يشارك أطفال "غـ ـزة" فرحة العيد

قدم لهم هدايا رئيس الجمهورية..

حرص محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، اليوم الأربعاء، علي مشاركة أطفال « غـ ـزة » فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وذلك بمستشفي كفرالشيخ العام، مقدماً لهم ولأسرهم هدايا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مكلفاً بتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة ورعاية أسرهم، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث يخضع عدد من أطفال « غـ ـزة » وأسرهم لتلقي العلاج بعدد من مستشفيات المحافظة، واطمئن محافظ كفرالشيخ، من وكيل وزارة الصحة، والفريق الطبي، علي مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم وأسرهم، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية جراء تداعيات الأحداث في قطاع « غـ ـزة » تضامناً مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

وحرص محافظ كفرالشيخ، علي تقديم الهدايا إلى لأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنياً لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، موجهاً إلى مديرية التضامن الإجتماعى بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأطفال « غـ ـزة » تضامناً مع أشقائنا الفلسطينيين.

فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين إشقائهم المصريين.

و قدم أهالى الأطفال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلي مستوي من الرعاية الصحية لهم وأسرهم ، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.