محافظ جنوب سيناء يشارك أهالي الطور فرحة العيد

شارك اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أهالي طور سيناء فرحتهم بالعيد حيث أدى صلاة العيد بالساحة التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة بإستاد طور سيناء، وسط الآلاف من الأهالي وهنأ الأهالي بحلول عيد الفطر المبارك وتلقى التهاني من مشايخ القبائل البدوية والقيادات الشعبية والتنفيذية.

افتتح المحافظ، معرض أهلا بالعيد للسلع الغذائية ومستلزمات العيد من الكعك والبسكويت ومستلزماته بمنطقة دهب اسكوير.

جاء ذلك، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والمحاسب إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب، ومشايخ وعواقل مدينة دهب.

وتفقد محافظ جنوب سيناء، ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، ويجري بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 30 الي 40 % مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية، واطمأن على جودة المنتجات المعروضة، ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

في سياق متصل، افتتح محافظ جنوب سيناء معرض "ملابسك تسعدهم" للتكافل الاجتماعي والذي يضم أنواعًا مختلفة من الملابس الجديدة والمستعملة للتكافل الاجتماعي بأسعار لا تتجاوز 100 جنيه للقطعة.