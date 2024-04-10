توافد المواطنين بالبحر الأحمر على الحدائق العامة والمتنزهات

بدأ منذ الأمس توافد عدد كبير من مواطني القاهرة ومحافظات الصعيد على مدينة الغردقة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وبلغت نسبة الاشغال بفنادق الغردقة 95% وفنادق مرسى علم 83%، شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء ، توافد المواطنين عليها عقب صلاة عيد الفطر المبارك وسط بهجة وسرور بين المواطنين.

وفتحت المتنزهات العامة أبوابها أمام الزوار من مدينة الغردقة والوافدين بإستعدادات كاملة، و شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة إنتشار أمنى مكثف من رجال الشرطة والمرور لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وشارك متطوعوا حياة كريمة احتفالات عيد الفطر المبارك .



وحمل أعضاء حياة كريمة هدايا للأطفال منها بلالين وساعات ورقية مكتوب عليها حياة كريمة، وحلوى وسادت الفرحة وجوه الأهالى وسط فرحة الأطفال والصبيان والفتيات.

وقالت الدكتورة زينب سعيد منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر أن أعضاء ومتطوعى المؤسسة شاركوا أهالى مدن القصير وراس غارب فرحة العيد أمام المساجد من خلال توزيع الهدايا والحلويات .

وكان الآلاف من المصلين قد أدوا صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الأربعاء ، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، كبرى مساجد محافظة البحر الأحمر، وحضر الصلاة من القيادات التنفيذية بالمحافظة كمال سليمان، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لمدن جنوب المحافظة.

وشهدت ساحة مسجد الميناء الكبير حضور عدد كبير من اهالي الغردقة، واطفالهم، كذلك شهدت تشديدات امنية من قبل رجال مديرية امن البحر الأحمر من مساء أمس استعدادا لاقامة الصلاة واستقبال المصلين.

هذا وكانت مؤسسة حياة كريمة قد وزعت 500 وجبة إفطار ساخنة من مطبخ الخير خلال شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة «سبيل»

وقالت الدكتورة زينب سعيد منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر أن فريق متطوعي حياة كريمة وزع وجبات الإفطار على الأسر أكثر استحقاقًا في البحر الاحمر حيث تم توزيع 500 وجبة على مدار يومين على الأسر الاكثر استحقاقا بالغردقة، وأن المتطوعين في محافظة البحر الأحمر قاموا بتوزيع 500 وجبة إفطار ساخنة على الأسر المستحقة عن طريق طرق الأبواب،

كما أقيمت فعالية «سعادة» بمركز شباب الزعفرانة، وجرى توزيع الوجبات على الأسر المستحقة وأسر ذوي الهمم، كما جرى توزيع المياه والحلوى والبلالين وعدد من الأنشطة لرسم البهجة على وجوه الاطفال، نظمت مؤسسة حياة كريمة بالبحر الأحمر افطار جماعيًا في نادى الغردقة الرياضى، بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة والأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإفطار.

وشارك فى الإفطار أكثر من 650 مواطن ومتطوع وعدد من قيادات المحافظة .

وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود مؤسسة حياة كريمة المستمرة لتحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر فقراً، ونشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، حيث تخلل الإفطار العديد من الفقرات الترفيهية والأناشيد الدينية التي أضفت أجواء رمضانية دافئة على المكان.

توزيع الحلوى والهدايا





