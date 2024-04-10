لطيفة محتشمة وجذابة في أول أيام عيد الفطر المبارك

خضعت النجمة لطيفة لجلسة تصوير جديدة احتفالًا بقدوم أول أيام عيد الفطر المبارك وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر الإنستجرام.

وبدت لطيفة بإطلالة زاهية، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة، ينتمي لقصة البليسية، يتوسطه حزام رفيع من ناحية الخصر، صمم الفستان من قماش ناعم بالألوان الزاهية المتداخلة بين بعضها البعض، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وسيطرت البساطة على تسريحة شعرها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس جمال ملامحها دون تكلف.

لطيفة

لطيفة (14 فبراير 1961 -) مغنية تونسية.

ولدت في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة. وهناك في مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية ، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف.

في عام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج «نادي المواهب».

اللقاء مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حينما كانت طالبة مبدياً اعجابه الشديد بها وقال لها وقتها جملته الشهيرة (بخري صوتك).

كانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة السينما كليب وأيضاً بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم.

لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت ح نصور في عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين

قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية وحقق الألبوم نجاحات كبيرة بأوروبا والعالم.

رسالة تهئنة من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة فوزها بجائزة مهرجان الموسيقى العالمية.

مشاركة الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب في الأردن عام 2004.

عام 2005 بطلة لمسرحية غنائية حكم الرعيان من تأليف منصور الرحباني.

أسست لطيفة عام 2005 مؤسسة لطيفة الخيرية لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية، تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي.

وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الحلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة الذي حقق نجاحا كبيرا.

تعاونت مع الفنان زياد الرحباني من خلال البوم معلومات أكيدة 2007 توزيع روتانا

حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون بعام 1994، وقد أنتجت لها العديد من الشركات منها لارين، لاتيسول، روتانا، فنون الجزيرة، عالم الفن، إي أم آي، وارنر برذرز، عالم الفن ويونيفيرسال.

حياتها الشخصية

عقدت قرانها على عبد الله صالح كامل ابن صالح كامل البليونير السعودي المعروف وتم فسخه لاحقا.

في رصيدها أكثر من ثلاثين ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المنفردة، تضم مختلف الألوان الغنائية واللغات واللهجات العربية تعاملت فيها مع عدد من أبرز الأسماء في مجال الكلمات والألحان منهم: عبد الوهاب محمد، نزار قباني، بليغ حمدي، سيد مكاوي، محمد الموجي، زياد الرحباني، عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، زياد الطويل، كاظم الساهر، راشد الخضر، بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، بهاء الدين محمد، منصور الشادي، كريم العراقي، نصير شمه، جان ماري رياشي، محمد الرفاعي وغيرهم.