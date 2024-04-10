إقبال المواطنين على ممشى أهل مصر أول أيام عيد الفطر.. صور

شهد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بالقاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، للاستمتاع بالجلوس على نهر النيل، بالتزامن مع احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يضم الممشى خدمات عديدة بداية من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو.

وشهد الممشى إقبالًا كبيرًا من المواطنين وخاصة الأطفال حيث بدأوا فى التوافد منذ الصباح الباكر وذلك من خلال التقاط الصور التذكارية والسيلفى والتنهزه على الممشى.

يذكر أنه قد أدى منذ قليل الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصطفى محمود صباح اليوم الأربعاء وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم.

وقد تعددت مظاهر الاحتفال بالعيد حيث قام المواطنون بالتقاط الصور، وحملوا البلالين للتعبير عن فرحتهم بعيد الفطر المبارك.

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤ بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال.

وقالت الإفتاء إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأوضحت، قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الأربعاء أول أيام شهر شوال.

وجاءت مواعيد صلاة العيد في المدن والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:58 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر في سفنكس الجديدة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في إدفو في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في العاشر من رمضان في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الفرافرة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة السويس في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة العريش في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الطور في تمام الساعة 5:50 صباحًا.