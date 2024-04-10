وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام العيد

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء ذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المحافظين.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاتصالات التي أجراها على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصرى والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه اللواء هشام آمنة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقاً لخطط العمل التي وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

أول أيام العيد

وأشار اللواء هشام آمنة إلي ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال إجازة العيد.

كما أكد وزير التنمية المحلية علي أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول حفاظاً علي البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشددا على ضرورة التصدي لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على القيادات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التصدي بحسم لأى محاولات للتعدي على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازة في عيد الفطر المبارك، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أي حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة.

كما شدد وزير التنمية المحلية على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع أهمية المرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية على نطاق عملها خلال إجازة عيد الفطر، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.